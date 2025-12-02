Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
7 TRIKOVA STRUČNJAKINJE

Vrijeme poziranja je stiglo! Uz ove savjete na fotkama ćete ispasti moćno i samopouzdano

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Vrijeme poziranja je stiglo! Uz ove savjete na fotkama ćete ispasti moćno i samopouzdano
Foto: Instagram/

Bilo da snimate profesionalni portret, fotografiju za društvene mreže ili se pokušavate istaknuti u grupnoj slici, ovih sedam pravila pomoći će vam da izgledate samopouzdano, snažno i fotogenično na svakoj fotografiji

Dok se u stvarnom životu oslanjamo na govor tijela koji promatramo u tri dimenzije, fotografija je dvodimenzionalni medij, što znači da pokret, dubinu i dojam energije moramo stvarati svjesnim položajem tijela. Te tehnike ponekad mogu djelovati neprirodno, ali dramatično mijenjaju kako izgledamo na fotografiji.

Portrait of a cute woman in sweater at home
Foto: 123RF

Bilo da snimate profesionalni portret, fotografiju za društvene mreže ili se pokušavate istaknuti u grupnoj slici, ovih sedam pravila pomoći će vam da izgledate samopouzdano, snažno i fotogenično na svakoj fotografiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joža iz Zagorja je bio prvi influencer, prije 100 godina je pješačio po svijetu i stvarao neobičnu knjigu 05:27
Joža iz Zagorja je bio prvi influencer, prije 100 godina je pješačio po svijetu i stvarao neobičnu knjigu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

1. Obratite pažnju na držanje tijela 

Kada se osjećamo nesigurno, prirodno se želimo “smanjiti” – zaokružujemo ramena i uvlačimo ruke i noge. No time se udovi stapaju, tijelo izgleda zbijeno, a silueta teža nego u stvarnosti.

Ključ je u negativnom prostoru, onome između udova koji daje oblik i jasnoću vašoj silueti.

Foto: Ju Isenn/Instagram

Zamislite nevidljivu nit koja vas iz pete vuče prema tjemenu. To produžuje tijelo, otvara prsa i daje prirodan položaj rukama.

  • Da: stanite uspravno, otvorenih ramena
  • Ne: ne zaokružujte ramena i ne “skupljajte” se
OSVAJA MODNU INDUSTRIJU FOTO Afrikanka s albinizmom osvaja modnu industriju: 'Često privlačim znatiželjne poglede'
FOTO Afrikanka s albinizmom osvaja modnu industriju: 'Često privlačim znatiželjne poglede'

2. Pronađite svoj idealan kut snimanja 

Gledanje ravno u kameru često nas čini širim i plošnijim. Lagano okretanje tijela pod oko 45 stupnjeva stvara dubinu, dimenziju i vizualno stanjuje figuru.

Igrajte se i položajem ramena – mogu slijediti kukove ili se malo više okrenuti prema kameri.

  • Da: zakrenite tijelo kako biste dodali dimenziju
  • Ne: ne gledajte u kameru potpuno frontalno
Foto: Dreamstime/Canva

3. Premještajte težinu tijela 

Ravnomjerna raspodjela težine na obje noge izgleda prirodno, ali na fotografiji djeluje kruto. Lagani prijenos težine na jednu nogu razbija ravne linije tijela i daje osjećaj spontanog pokreta.

Najbolje funkcionira kada zakoračite jednom nogom unazad, a drugu pustite da prirodno padne prema naprijed s blago podignutom petom.

  • Da: stvorite dojam pokreta
  • Ne: nemojte stajati potpuno ravno i kruto
MALE PROMJENE 12 modnih pravila od kojih žene starije od 50 moraju odustati
12 modnih pravila od kojih žene starije od 50 moraju odustati

4. Okrenite dlanove prema kameri 

Ruke su poput velikih strelica koje usmjeravaju pogled promatrača. Ako dlanovi ili nadlanice gledaju prema kameri, izgledaju široko, odvlače pozornost i narušavaju sklad poze.

Lagan zakret tako da prema kameri ide ili mali prst ili palac daje vitkiji, elegantniji izgled. Najlakši način: blago povucite ramena unazad – ruke će same “sjesti”.

  • Da: okrenite mali prst ili palac prema kameri
  • Ne: ne ostavljajte dlan ravno okrenut prema objektivu

5. Čelo prema kameri, a ne glava unazad 

Pri prirodnom smijehu glavu često naginjemo unazad, ali na fotografiji to izgleda nepovezano i naglašava donji dio lica.

Umjesto toga, nježno izgurajte čelo prema kameri. To izdužuje liniju brade i vrata te stvara osjećaj povezanosti s objektivom.

  • Da: blago nagnite čelo prema naprijed
  • Ne: ne zabacujte glavu unazad
SUPER POTREBNE Najlonke kao ključan detalj - no, pripazite da vas ne postaraju
Najlonke kao ključan detalj - no, pripazite da vas ne postaraju

6. Asimetrija je očita

Nitko nije savršeno simetričan, no asimetrija postaje izrazitija kada „zamrznemo“ lice u fotografiji. Lagani zakret glave u stranu, čak i minimalan, uravnotežuje lice, dodaje dimenziju i naglašava najbolje crte.

  • Da: lagano zakrenite lice
  • Ne: ne gledajte kameru potpuno ravno
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

7. Ne govorite doslovno "cheese" 

Tradicionalno izgovaranje „cheese“ razvuče osmijeh u širinu, što često izgleda prenaglašeno i neprirodno. Bolje je reći „money“, „yoga“ ili „hey“ – te riječi prirodno podižu kutove usana i stvaraju iskreniji izraz.

  • Da: recite „money“, „yoga“ ili „hey“
  • Ne: ne izgovarajte „cheese“

Svatko može izgledati odlično na fotografiji – nije nužno biti fotogeničan po prirodi. Važno je razumjeti kako tijelo i kamera međusobno surađuju te svjesno koristiti poze koje stvaraju dubinu, pokret i samouvjeren stav. Uz ovih sedam pravila, svaka fotografija može izgledati profesionalnije, snažnije i više u skladu s vašom pravom energijom, piše msn.

Pogledajte video: 

@finimini.podravka Tko je idući natjecatelj? Tagaj ga u komentarima 🤩 🍜 #finimininoodles #natjecanje #ramenchallenge #petlja #foodchallenges ♬ original sound - Fini-Mini

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U čemu su dobri, a u čemu loši u krevetu: Blizanci nemaju tabue, Lav je lijen, Rak zna biti grub...
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

U čemu su dobri, a u čemu loši u krevetu: Blizanci nemaju tabue, Lav je lijen, Rak zna biti grub...

Astrolozi su za sve horoskopske znakove izdvojili prednosti i mane u seksu. Provjerite čemu se sa svakim znakom možete nadati i procijenite koji bi znak Zodijaka bio idealan za vaše afinitete
FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!
FITNESS TRENERICA

FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!

Splitska trenerica Marijana Pašalić (48), poznata na Instagramu kao fit_with_mary, redovito dijeli savjete o vježbanju, zdravom životu i pravilnoj prehrani, a sve to prate fotografije njezine besprijekorne linije
Dnevni horoskop za utorak 2. prosinca: Lav se bori za svoja prava, Bik je predan u ljubavi
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 2. prosinca: Lav se bori za svoja prava, Bik je predan u ljubavi

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 2. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025