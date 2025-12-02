Vrijeme poziranja je stiglo! Uz ove savjete na fotkama ćete ispasti moćno i samopouzdano

Dok se u stvarnom životu oslanjamo na govor tijela koji promatramo u tri dimenzije, fotografija je dvodimenzionalni medij, što znači da pokret, dubinu i dojam energije moramo stvarati svjesnim položajem tijela. Te tehnike ponekad mogu djelovati neprirodno, ali dramatično mijenjaju kako izgledamo na fotografiji.

Foto: 123RF

Bilo da snimate profesionalni portret, fotografiju za društvene mreže ili se pokušavate istaknuti u grupnoj slici, ovih sedam pravila pomoći će vam da izgledate samopouzdano, snažno i fotogenično na svakoj fotografiji.

1. Obratite pažnju na držanje tijela

Kada se osjećamo nesigurno, prirodno se želimo “smanjiti” – zaokružujemo ramena i uvlačimo ruke i noge. No time se udovi stapaju, tijelo izgleda zbijeno, a silueta teža nego u stvarnosti.

Ključ je u negativnom prostoru, onome između udova koji daje oblik i jasnoću vašoj silueti.

Foto: Ju Isenn/Instagram

Zamislite nevidljivu nit koja vas iz pete vuče prema tjemenu. To produžuje tijelo, otvara prsa i daje prirodan položaj rukama.

Da: stanite uspravno, otvorenih ramena

stanite uspravno, otvorenih ramena Ne: ne zaokružujte ramena i ne “skupljajte” se

2. Pronađite svoj idealan kut snimanja

Gledanje ravno u kameru često nas čini širim i plošnijim. Lagano okretanje tijela pod oko 45 stupnjeva stvara dubinu, dimenziju i vizualno stanjuje figuru.

Igrajte se i položajem ramena – mogu slijediti kukove ili se malo više okrenuti prema kameri.

Da: zakrenite tijelo kako biste dodali dimenziju

zakrenite tijelo kako biste dodali dimenziju Ne: ne gledajte u kameru potpuno frontalno

Foto: Dreamstime/Canva

3. Premještajte težinu tijela

Ravnomjerna raspodjela težine na obje noge izgleda prirodno, ali na fotografiji djeluje kruto. Lagani prijenos težine na jednu nogu razbija ravne linije tijela i daje osjećaj spontanog pokreta.

Najbolje funkcionira kada zakoračite jednom nogom unazad, a drugu pustite da prirodno padne prema naprijed s blago podignutom petom.

Da: stvorite dojam pokreta

stvorite dojam pokreta Ne: nemojte stajati potpuno ravno i kruto

4. Okrenite dlanove prema kameri

Ruke su poput velikih strelica koje usmjeravaju pogled promatrača. Ako dlanovi ili nadlanice gledaju prema kameri, izgledaju široko, odvlače pozornost i narušavaju sklad poze.

Lagan zakret tako da prema kameri ide ili mali prst ili palac daje vitkiji, elegantniji izgled. Najlakši način: blago povucite ramena unazad – ruke će same “sjesti”.

Da: okrenite mali prst ili palac prema kameri

okrenite mali prst ili palac prema kameri Ne: ne ostavljajte dlan ravno okrenut prema objektivu

5. Čelo prema kameri, a ne glava unazad

Pri prirodnom smijehu glavu često naginjemo unazad, ali na fotografiji to izgleda nepovezano i naglašava donji dio lica.

Umjesto toga, nježno izgurajte čelo prema kameri. To izdužuje liniju brade i vrata te stvara osjećaj povezanosti s objektivom.

Da: blago nagnite čelo prema naprijed

blago nagnite čelo prema naprijed Ne: ne zabacujte glavu unazad

6. Asimetrija je očita

Nitko nije savršeno simetričan, no asimetrija postaje izrazitija kada „zamrznemo“ lice u fotografiji. Lagani zakret glave u stranu, čak i minimalan, uravnotežuje lice, dodaje dimenziju i naglašava najbolje crte.

Da: lagano zakrenite lice

lagano zakrenite lice Ne: ne gledajte kameru potpuno ravno

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

7. Ne govorite doslovno "cheese"

Tradicionalno izgovaranje „cheese“ razvuče osmijeh u širinu, što često izgleda prenaglašeno i neprirodno. Bolje je reći „money“, „yoga“ ili „hey“ – te riječi prirodno podižu kutove usana i stvaraju iskreniji izraz.

Da: recite „money“, „yoga“ ili „hey“

recite „money“, „yoga“ ili „hey“ Ne: ne izgovarajte „cheese“

Svatko može izgledati odlično na fotografiji – nije nužno biti fotogeničan po prirodi. Važno je razumjeti kako tijelo i kamera međusobno surađuju te svjesno koristiti poze koje stvaraju dubinu, pokret i samouvjeren stav. Uz ovih sedam pravila, svaka fotografija može izgledati profesionalnije, snažnije i više u skladu s vašom pravom energijom, piše msn.

