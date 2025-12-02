Bilo da snimate profesionalni portret, fotografiju za društvene mreže ili se pokušavate istaknuti u grupnoj slici, ovih sedam pravila pomoći će vam da izgledate samopouzdano, snažno i fotogenično na svakoj fotografiji
Vrijeme poziranja je stiglo! Uz ove savjete na fotkama ćete ispasti moćno i samopouzdano
Dok se u stvarnom životu oslanjamo na govor tijela koji promatramo u tri dimenzije, fotografija je dvodimenzionalni medij, što znači da pokret, dubinu i dojam energije moramo stvarati svjesnim položajem tijela. Te tehnike ponekad mogu djelovati neprirodno, ali dramatično mijenjaju kako izgledamo na fotografiji.
Bilo da snimate profesionalni portret, fotografiju za društvene mreže ili se pokušavate istaknuti u grupnoj slici, ovih sedam pravila pomoći će vam da izgledate samopouzdano, snažno i fotogenično na svakoj fotografiji.
1. Obratite pažnju na držanje tijela
Kada se osjećamo nesigurno, prirodno se želimo “smanjiti” – zaokružujemo ramena i uvlačimo ruke i noge. No time se udovi stapaju, tijelo izgleda zbijeno, a silueta teža nego u stvarnosti.
Ključ je u negativnom prostoru, onome između udova koji daje oblik i jasnoću vašoj silueti.
Zamislite nevidljivu nit koja vas iz pete vuče prema tjemenu. To produžuje tijelo, otvara prsa i daje prirodan položaj rukama.
- Da: stanite uspravno, otvorenih ramena
- Ne: ne zaokružujte ramena i ne “skupljajte” se
2. Pronađite svoj idealan kut snimanja
Gledanje ravno u kameru često nas čini širim i plošnijim. Lagano okretanje tijela pod oko 45 stupnjeva stvara dubinu, dimenziju i vizualno stanjuje figuru.
Igrajte se i položajem ramena – mogu slijediti kukove ili se malo više okrenuti prema kameri.
- Da: zakrenite tijelo kako biste dodali dimenziju
- Ne: ne gledajte u kameru potpuno frontalno
3. Premještajte težinu tijela
Ravnomjerna raspodjela težine na obje noge izgleda prirodno, ali na fotografiji djeluje kruto. Lagani prijenos težine na jednu nogu razbija ravne linije tijela i daje osjećaj spontanog pokreta.
Najbolje funkcionira kada zakoračite jednom nogom unazad, a drugu pustite da prirodno padne prema naprijed s blago podignutom petom.
- Da: stvorite dojam pokreta
- Ne: nemojte stajati potpuno ravno i kruto
4. Okrenite dlanove prema kameri
Ruke su poput velikih strelica koje usmjeravaju pogled promatrača. Ako dlanovi ili nadlanice gledaju prema kameri, izgledaju široko, odvlače pozornost i narušavaju sklad poze.
Lagan zakret tako da prema kameri ide ili mali prst ili palac daje vitkiji, elegantniji izgled. Najlakši način: blago povucite ramena unazad – ruke će same “sjesti”.
- Da: okrenite mali prst ili palac prema kameri
- Ne: ne ostavljajte dlan ravno okrenut prema objektivu
5. Čelo prema kameri, a ne glava unazad
Pri prirodnom smijehu glavu često naginjemo unazad, ali na fotografiji to izgleda nepovezano i naglašava donji dio lica.
Umjesto toga, nježno izgurajte čelo prema kameri. To izdužuje liniju brade i vrata te stvara osjećaj povezanosti s objektivom.
- Da: blago nagnite čelo prema naprijed
- Ne: ne zabacujte glavu unazad
6. Asimetrija je očita
Nitko nije savršeno simetričan, no asimetrija postaje izrazitija kada „zamrznemo“ lice u fotografiji. Lagani zakret glave u stranu, čak i minimalan, uravnotežuje lice, dodaje dimenziju i naglašava najbolje crte.
- Da: lagano zakrenite lice
- Ne: ne gledajte kameru potpuno ravno
7. Ne govorite doslovno "cheese"
Tradicionalno izgovaranje „cheese“ razvuče osmijeh u širinu, što često izgleda prenaglašeno i neprirodno. Bolje je reći „money“, „yoga“ ili „hey“ – te riječi prirodno podižu kutove usana i stvaraju iskreniji izraz.
- Da: recite „money“, „yoga“ ili „hey“
- Ne: ne izgovarajte „cheese“
Svatko može izgledati odlično na fotografiji – nije nužno biti fotogeničan po prirodi. Važno je razumjeti kako tijelo i kamera međusobno surađuju te svjesno koristiti poze koje stvaraju dubinu, pokret i samouvjeren stav. Uz ovih sedam pravila, svaka fotografija može izgledati profesionalnije, snažnije i više u skladu s vašom pravom energijom, piše msn.
