'Vrištim od sreće! Osvojila sam prestižnu svjetsku nagradu'

Još uvijek ne mogu doći k sebi. Jako sam ponosna i hvala svima koji su glasovali za mene, kaže Kristina Ivanuš (21), dobitnica nagrade za najuspješnije dijete SOS dječjeg sela diljem svijeta

<p><strong>Kristina Ivanuš </strong>(21) službeno je pobjednica i dobitnica nagrade Hermann Hmeiner Award koja podržava uspješnu djecu SOS dječjeg sela iz cijelog svijeta. </p><p>- Vrištim od sreće! Ja sam prva i presretna sam zbog toga. Ovo nisam zamišljala ni u najluđem snu. Još ne znam točno kolika je novčana nagrada, ali mi je velika čast da će se moje ime spominjati naredne dvije godine do kada će se ponovno birati novi pobjednici - kaže vesela Kristina koja se bavi ronjenjem te čisti prirodu i more od otpada, što su prepoznali u odboru za dodjelu nagrade koja se svake druge godine uručuje po jednoj djevojci i mladiću za doprinos očuvanju prirode. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja - 24 odgovora Kristine Ivanuš</p><p>I sama je odrasla u SOS dječjem selu Lekenik, a kao dijete borila se s bolešću perifernih živaca.</p><p>- Bolest je krenula s mojih šest godina. Nisam mogla hodati. Doktori su mi uvijek govorili da što više plivam u moru i izvodim vježbe, stoga mislim da mi je ronjenje olakšalo put ka ozdravljenju - kaže. </p><p>Danas pomaže i posjećuje SOS sela i svojom pričom nadahnjuje djecu i mlade da se odvaže i slijede svoje snove, jer - ništa nije nemoguće. Njeno djetinjstvo u SOS Dječjem selu Lekenik, u koji je pristigla zajedno sa svojojm sestrom, obilježili su cika i veselje, ali i mnogi teški trenuci. No svojom je hrabrošću uspjela svladati sve životne prepreke. </p><p>Odgajatelje iz SOS Dječjeg sela Lekenik njezin put potaknuo da ju prijave na natječaj za nagradu.</p><p>- Razlog zašto su me prijavili za nagradu je taj što sam preboljela bolest i uspjela postići mnogo toga u životu. Htjeli su pokazati da i mi, djeca iz SOS sela to možemo - istaknula je.</p><p>- Još uvijek ne mogu doći k sebi. Jako sam ponosna i hvala svima koji su glasovali za mene jer bez njih ne bih uspjela - kaže Kristina koja je za nagradu prvo javila svojoj bivšoj odgojiteljici u SOS Dječjem selu Lekenik. </p><p>- Njoj sam prvoj javila, kao i sestri i kumovima iz Zagorja. Svi su ponosni i presretni - kaže. </p><p>Zbog pandemije, svečana dodjela nagrada najvjerojatnije će se održati iduće ljeto u austrijskom gradu Innsbrucku. </p><p>Kristina će ljeto provesti na moru u Svetom Filipu i Jakovu gdje radi, ali i uživa u ronjenju. Nagrada će joj biti od velike pomoći u daljnjom školovanju.</p><p>- Nagrada će mi najviše pomoći u plaćanju školarine jer se sama financiram uz državnu stipendiju tako da će mi ovo puno olakšati studentske dane - zaključuje vrijedna Kristina. </p>