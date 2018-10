Vrline Zodijaka: Rak je brižan prijatelj, a Lav zabavlja društvo

Svaki znak Zodijaka ima neke prednosti i vrline po kojima je jedinstven. Priželjkujete li više uzbuđenja u životu birajte Ovna, a ako ste od onih koji uživaju u toplom obiteljskom gnijezdu, potražite Raka. Ništa nije samo crno i bijelo. Tako ni jedan horoskopski znak nije samo negativan i loš, kao što nema onih koji su najbolji u svemu. Sve ima svoje lice i naličje. No ako zodijačke znakove pogledamo s pozitivne strane, uočit ćemo da svaki od njih ima neke osobine po kojima je poseban. Donosimo njihovih pet vrlina.

OVAN

Upustit će se u nepoznato sljedeći uzrečicu ‘Tko ne riskira, taj ne profitira’. Nagon prema pobjedi mu je u krvi. Voli se natjecati, a dobru konkurenciju će uvijek toplo pozdraviti. Zavidno samopouzdanje omogućuje mu da jasno izgovara svoje stavove i bori se za svoja prava.

On ne čeka, nema strpljenja za to. Aktivno poduzima sve što je potrebno u ime uspjeha.

Jasno mu je što hoće i kako to dobiti, stoga bez većih dvojbi odlučuje o važnim pitanjima.

BIK

Na njega se možete osloniti. Kad nešto obeća, to će i ispuniti. Neće vas držati u neizvjesnosti. Bikovi znaju prepoznati vrijednost u stvarima i osobama. Čuvaju i cijene ono što im je bitno.

On je velika maza Zodijaka, iako to rijetko pokazuje. Potrebni su mi dodiri i zagrljaji.

Stoji iza svojih odluka i stavova. Postojan je, ustrajan i ne izdaje lako sam sebe, pa ni druge. Uživa u dobroj hrani, finom vinu, komforu i seksu.

BLIZANCI

To je jedina od njegovih vještina, dana mu rođenjem. Nema toga što on ne zna zanimljivo ili duhovito ispričati.

Iznimno se nosi s promjenama, nije isključiv. Prihvatit će različite stavove i mišljenja.

O svemu znaju ponešto, mnogo toga ih zanima. Rado će čuti i dobar trač, ali i usvajati i korisne informacije. On ne može sam. Uvijek je okružen prijateljima. Voli dobar provod, putovanja i inteligentne osobe. Što misli, to i priča. Lako pušta neznance u svoj život. Nije mu problem pričati o sebi i svojim slabim stranama.

RAK

Kad vas pusti blizu svojeg srca, nježnost će vam pokazati toplim pogledom, zagrljajima, iskrenim riječima. Utješit će vas kad vam je teško. Zagrlit će vas kad ste usamljeni. Njegova toplina je bezgranična i duboka. Goleme su dubine njegove osjećajnosti. Zato i ima oklop kojim ranjivost štiti od izazova i vanjskih prijetnji.

Rak će naslutiti i ono što nije izgovoreno. Predosjetit će promjene koje mu dolaze ususret. Detektirat će laž. Kad vam je Rak dostupan i uvijek na raspolaganju, znajte da vas voli. Radije će sebi uskratiti nego vas oštetiti.

LAV

Kad se za nekoga ili nešto ‘zapali’, ne gubi vrijeme, nego odvažno kreće u akciju i ne odustaje dok to i ne dobije.

Naklonost će vam pokazati poklonima. Rado časti prijatelje, dijeli s drugima ono što ima.

Pun je oduševljenja i zanosa. Lako će vas zadiviti svojim vrlinama, ali i biti zadivljen tuđim posebnostima.

On uživa u večernjim provodima i druženju s prijateljima. Duhovit je i ako to odluči, nasmijat će vas do suza. Ima nešto u tome kako se kreće, kako zrači. Lavovi često imaju onaj neodoljivi faktor X, koji ih izdvaja iz gomile.

DJEVICA

Djeluje planski, ne podnosi stihiju i kaos. Njezina organiziranost često je ključna za poslovni uspjeh.

U njezinu stanu svaka je stvar na svojemu mjestu. Voli točnost, važni su joj detalji, uredna je i sve obavlja u zadanom roku. Ima poseban talent da svaku situaciju rastrančira do najsitnijih detalja i potom shvati uzrok onome što se događa.

Vrlo je marljiva, odgovorna u poslu, rijetko lijena i besposlena. Poslodavci je cijene zbog njezine predanosti radu.

Ne podnosi površnost. Ponekad joj treba za nešto više vremena, ali će zato rezultati njezina rada dobiti ocjenu izvrsnosti.

VAGA

Nema većeg šarmera u Zodijaku od Vage. Njezin osmijeh, gestikulacija, ‘slučajan’ dodir, naprosto su neodoljivi.

Cijeni skladne odnose s drugima. Za pruženu uslugu zahvalit će vam se znakom pažnje, i sama pomoći kad može.

Veliki je borac za pravdu. U ovom znaku ima puno odvjetnika i pravnika. Vagina deviza je – svakom prema zasluzi.

Nitko nema tako istančan ukus za ljepotu kao ona. Uvijek je posebno dotjerana, namirisana, a stan besprijekorno uređen. Vaga je taktična, pazi što govori da vas ne povrijedi. Izbjegava svađe, naginje kompromisu i traži mirna rješenja.

ŠKORPION

On nije samo strastven u krevetu, nego u svemu što je u prvoj zoni njegova interesa. Strast je njegovo pogonsko gorivo.

Nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njegova energija nadahnjuje, motivira, plijeni pažnju. Teško mu je reći ‘ne’.

Njegovi unutarnji resursi energije i izdržljivosti su golemi. Sposoban je izdržati najveće napore. Što je rizik veći, njemu je zanimljivije. Kod njega nema zlatne sredine. Ili je ili nije. Osjećaji su mu intenzivni, ne može ih kontrolirati. Ništa njemu ne može promaći. Izvrstan je u istraživanju onoga što leži ispod površine, što je skriveno ili potisnuto.

STRIJELAC

Što mu je na umu, to je i na drumu. On govori što misli, ne podnosi laži, zakulisne igre i tajne. Voli putovati, odlaziti na mjesta na kojima nikad prije nije bio, upuštati se u situacije koje su pune uzbuđenja i rizika. Cijeni svoju slobodu, ali je pruža i drugima. Ne voli ovisiti ni o kome, biti dužan. ‘Živim i puštam druge da žive’, njegova je omiljena uzrečica. Puno ulaže u svoje znanje i obrazovanje. Pomno istražuje teme od posebnog interesa. Čita, školuje se, surfa internetom... Lako ga je voljeti jer je usmjeren na pozitivnu stranu života. Vidjet će ono dobro u svemu i okrenut će leđa negativnim ljudima.

JARAC

Ono što preuzme na sebe, to će i obaviti. Svojim djelima ulijeva osjećaj sigurnosti i pouzdanosti. Posao i karijera područja su njegova dokazivanja i tu uglavnom stremi najvišim pozicijama. Uspinje s polako, ali sigurno. Puno toga shvaća ozbiljno, nema vremena za površne razgovore i nebitne stvari. Zna svoje prioritete i posvećen im je u potpunosti. Rođen je za vodeće uloge. On je glava obitelji, ali i direktor, menadžer, voditelj. Zna organizirati i delegirati posao. Kad je nešto u fokusu njegova interesa, potpuno se posvećuje toj priči. Cilj je planove provesti u djelo.

VODENJAK

Ne da se vezati, ograničiti, sputati. Rado krši pravila i životni mu je cilj biti slobodan u svakom pogledu.

Njegov svijet ideja nešto je najdragocjenije što posjeduje. On vjeruje da je moguće i dokazat će da je tome tako.

Rado se povezuje s ljudima s kojima dijeli sličan svjetonazor i interese. Voli biti prvi među jednakima. Sve što čini, čini na svoj način i pritom ne mari što drugi misle o tome. Napredno razmišlja, pliva protiv struje. Ima vrlo jake stavove koje ne mijenja lako. Uvjeren je u svoju istinu i bori se za nju. Slijedi svoje ideje i ostvaruje svoje snove.

RIBE

Trebate li rame za plakanje, obratite se Ribi. Neće vam dijeliti savjete, slušat će vas i biti tu za vas. Vrlo je maštovita, nadarena za umjetnost, ni iz čega će stvoriti nešto, pronaći neobična rješenja za obične probleme. Ima dobro srce. Pomoći će slabima i nemoćnima. Nema u njoj zle namjere. U ljudima vidi ono najbolje. Bitna joj je dobrobit onih koje vole. Odreći će se vlastitih interesa, da bi drugome pružila podršku i pomoć. Nitko budan ne sanja tako romantične snove kao pripadnik ovog znaka. Sanja o idealnoj ljubavi u kojoj je voljen i voli, odavde do vječnosti.

