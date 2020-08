Vrt na vrućinama: Da bi ostao lijep, sve što vam treba je voda!

Voda je nužna kako bi naš vrt opstao i tijekom najvećih vrućina, ali previše vode, kao i premalo, može učiniti više štete nego koristi. Pritom svakako treba paziti i na temperaturu vode kojom zalijevate biljke

<p>Voda u vrtu ima tri različita zadatka: u prvom redu, ona omogućuje uređenje tzv. bioloških bazena u čijoj se okolici može saditi bilje, ali se i životni krug može zaokružiti i ribama i ostalim životinjama. Voda služi u svrhu odmora i osvježenja, i to u razmjerima od fontana i jezerca do bazena za plivanje, a osim tog obuhvaća i čitav niz uređaja i pribora. I treće: voda, smišljeno obuzdana i razumno vođena- predstavlja izvor života za biljke u našem vrtu. Kultura vrta i gospodarenje vodom u vrtu najuže su povezani.</p><h2>Bolje je češće zalijevati s manje vode</h2><p>Da bismo gospodarenje vodom uredili tako da nam donosi koristi, moramo započeti s građom tla. Ako je zemlja teška i vezan, ona teško prima vodu, pa je zato treba davati štedljivo, u malim količinama. I glinasto ili ilovasto tlo, iznad kojeg leži samo tanak sloj zdravice, traži oprezno zalijevanje radi svoje nepropusnosti. </p><p>Obilno zalijevanje za poticanje rasta preporučuje se samo tamo gdje postoji dobra, već godinama kultivirana zemlja. Njezina mrvičasta struktura i prhka propusnost jamče da će korijenje biljaka biti navlaženo prema njegovim zahtjevima i da će primiti vode koliko mu je potrebno. Laka, pjeskovita tla često ne mogu zadržati vodu, međutim, dodatkom treseta postiže se željena ravnoteža.</p><h2>Pazite na temperaturu vode</h2><p>Pri zalijevanju biljaka važno je voditi brigu da temperatura vode bude prilagođena temperaturi tla i biljke. Hladan mlaz izravno iz vodovoda biljci ugrijanoj na ljetnom suncu može samo naštetiti i zadržati njen rast, umjesto da je osvježi. Osim topline vode, važan je i povišen sadržaj kisika u vodi koja stoji u širokim otvorenim posudama. Ranije se posebno hvalilo kišnicu i preporučivalo njeno skupljanje.</p><p>No, u današnje vrijeme, kada su oblaci zagađeni dimom industrijskih postrojenja i automobilskim ispušnim plinovima, primjena kišnice na biljke postaje nepoželjna. Voda iz vodovoda koja se upotrebljava za zalijevanje i prskanje uglavnom je tvrda ili čak i pretvrda. Većini biljaka u vrtu to ne smeta. Oprez samo sa nekim osjetljivijim vrstama grmlja koje ne podnosi vapno u tlu (biljke za tresetno tlo).</p>