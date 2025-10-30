Obavijesti

KRIZANTEME, BOŽIĆNE ZVIJEZDE...

Vrtlarica Marija: Mi već usred srpnja mislimo na vaš Božić!

Piše Veronika Miloševski,
Vrtlarica Marija: Mi već usred srpnja mislimo na vaš Božić!
storyeditor/2025-10-29/PXL_231025_140658164.jpg | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Marija je posebno predana crvenim božićnim zvijezdama, koje obožavamo. Kaže kako one zahtijevaju posebnu zemlju i gnojivo, a važno je da ih se ne zalijeva previše i da nisu na jakom suncu

U plasteniku obitelji Bagić iz Kutine miris zemlje i cvrkut ptica zamjenjuju gradski stres. Dok većina o Božiću razmišlja tek u prosincu, Marija Bagić o njemu misli već sredinom ljeta - tad sadi prve sadnice božićnih zvijezda i krizantema.

- One su posađene početkom srpnja. Stigle su kao male sadnice, a sad su već prave ljepotice. Treba im nekoliko mjeseci da narastu, ojačaju i dobiju prepoznatljivu crvenu boju - govori dok pokazuje redove raskošnih biljaka.

Zvijezde su, kaže, zahtjevne jer traže posebnu zemlju i gnojivo.

- Imaju svoj ritam, same znaju kad trebaju pocrvenjeti. Dok su male, važno je da imaju dovoljno vlage i da ih ne sprži sunce - objašnjava i dodaje da ako ih previše zalije, korijen oboli, a previše sunca spaljuje lišće.

Marija i suprug Dragan sve rade sami, bez radnika i strojeva.

- Djeca pomognu kada dođe sezona prodaje, to nam je obiteljski posao - kaže.

Iako se nude mnoge sorte, crvena božićna zvijezda i dalje je najtraženija.

Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme
Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Bijele su prekrasne, ali svi na kraju kažu: 'Daj mi onu klasičnu, crvenu' - navodi kroz smijeh Marija.

Razlika između domaće biljke i one iz trgovine, dodaje, vidi se odmah.

- One iz dućana prolaze dug put i to im je stres. Kod nas ih kupiš svježe, direktno iz plastenika - ističe ona.

Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme
Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Cijene diktiraju veliki lanci, pa je domaćima teško konkurirati.

- U trgovinama su bile 3,33 eura, a mi ih prodajemo po 5. Tko zna razliku, kupi domaće - kaže.

Osim božićnih zvijezda, u plastenicima u jesen zablistaju krizanteme.

- Sadimo ih početkom lipnja, a prodaja je u listopadu. Grandiflore su velike i zahtjevne jer im treba prikraćivati grane, a multiflora je jednostavnija, samo je posadiš i pratiš rast - objašnjava Marija.

Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme
Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Najviše problema zadaje ljetna vrućina.

- Ako ih ne zaliješ na vrijeme, osuše se, a ako pretjeraš, strada korijen. Iako imaju kraći uzgojni period od zvijezda, traže stalnu brigu i zaštitu od bolesti - kaže.

Kupci najčešće biraju jeftinije multiflore.

- Njih prodamo oko 70 posto, grandiflora 30. Multiflore prodajemo po 7 eura, grandiflore po 10. Kad uračunaš sadnice, zemlju, gnojivo, celofan i prijevoz, jedna nas košta 5 eura - navodi.

Posao je težak, ali ljubav prema biljkama pobjeđuje sve.

Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme
Kutina: Vrtlarica Marija Bagić koja uzgaja božićne zvijezde i krizanteme | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Radili smo više nego što smo zaradili, ali to volimo. Kad vidiš da nešto raste i cvjeta, to je najveća nagrada - kaže Marija.

Bagići se vrtlarstvom bave više od 20 godina.

- Otprilike koliko ima naš najstariji sin - kaže Marija.

Suprug Dragan, iako nije agronom, zna sve o uzgoju i zaštiti biljaka. Ljeti siju i lubenice.

- Nije lako, ali ovo je naš život. Cvijeće te nauči strpljenju. Sve ima svoje vrijeme, a kada dođe ono pravo, sve procvjeta - zaključuje Marija.

