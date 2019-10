Vrtlarica: Posuda od betona za cvijeće trpi kišu, led pa i snijeg

Posude za cvijeće od betona odlična su zamjena plastičnim lončanicama. Izgledaju prirodno poput kamena, a idealne su za vanjsku uporabu zato što su otporne na sve vremenske uvjete, priča nam najpoznatija hrvatska vrtlarica Kornelija Benyovsky Šoštarić, koju smo posjetili na radionici.

- Ujesen je u njih najbolje posaditi sukulente poput čuvarkuće, žednjaka ili otporne maćuhice - savjetuje dodajući da za izradu treba pripremiti veću posudu za miješanje cementa, brzostežući cement te dvije plastične posude za cvijeće od čvrste plastike, jednu veću i jednu manju.

Potrebni su i deblji drveni štapić, kamenčići, ulje te kist za premazivanje, a u nekim slučajevima i bušilica te samoljepljiva traka. Postupak izrade posude od betona počinje pripremom kalupa.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Bitno je uzeti dvije posude različite veličine. Najbolje je da pritom uzmete posude za cvijeće jer na dnu imaju rupicu za odvod vode. Ako imate posude bez rupe na dnu, probušite je na sredini dna bušilicom - kaže i dodaje kako, ako posude imaju i manje rupe, kao što je to slučaj kod posuda za cvijeće, treba te rupe dobro pokriti čvrstom ljepljivom trakom.

Zatim slijedi priprema za cementiranje. Kako biste kalupe lakše odvojili od smjese cementa i vode, prvo ih premažite uljem. Veliku posudu treba premazati s unutarnje strane, a manju s vanjske. Ispod velike posude postavite kamenčiće kako biste je malo podignuli od stola.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Uljem premažite i drveni štapić. Postavite ga okomito da prođe kroz rupu. On služi kao svojevrsni čep za rupicu na dnu velike posude. Vršak drvenog štapića mora prolaziti kroz dno dovoljno da dotiče stol.

Zatim slijedi miješanje cementa.

- Omjer cementa i vode treba biti 5:2. Uzmite veliku čistu posudu ili kantu. Budući da se radi o brzostežućem cementu, osim vode nije potreban nikakav dodatak. Zagrabite pet čaša cementa i stavite u kantu, na to dodajte dvije čaše vode i miješajte od 30 do 40 sekundi dok ne nestanu sve grudice i dok smjesa ne postane gusta kao tijesto za palačinke - kaže i savjetuje da koristite zaštitne rukavice.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Odmah nakon miješanja smjesu cementa i vode izlijte u veću plastičnu posudu, koja je začepljena drvenim štapićem. Radite to bez zadržavanja jer se beton brzo stvrdne. Nakon što se ste izlili cement, odmah kroz štapić provucite manju posudu koja je okrenuta naopako tako da pritišće cement i dođe do dna velike posude. Zatim brojite do 40 i izvadite štapić. Pričekajte 15 minuta da se posuda malo stvrdne pa pažljivo odvojite unutarnju manju posudu, a potom i vanjsku. Unutarnju je teže izvaditi, pa treba raditi pažljivo da beton koji je još topao ne bi popucao.

- Na kraju u posudu posadite cvijeće. Moj su izbor ujesen čuvarkuća i maćuhice - otkrila nam je vrtlarica.

