Vruća akcija u krevetu i nakon 50-e? Da, eliminiraj komplekse

Seksualna terapeutkinja Tracey Cox (58) otkrila je na koji način možete uživati u seksu i u takozvanim 'srednjim godinama', a jedna od bitnih napomena je ta da parovi trebaju prestati glumiti 'mlađahne' te biti pod pritiskom kako moraju biti 'seksi'.

Njena najnovija knjiga se zove 'Dobar seks počinje u pedesetima', a napisala ju je nakon što je napunila pedesetu i počela razmišljati kako može pomoći parovima, najviše ženama da se prestanu sramiti svog tijela i seksualnosti nakon pedesete godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Najbolji seks može vam se dogoditi u tim godinama, ali tek kad prestanete razmišljati da će to izgledati kao u dvadesetima ili tridesetima - poručila je stručnjakinja.

Dodaje i kako njezina knjiga pokriva nespretne erekcije, impotenciju, menopauzu, manjak želje i samopouzdanja u ljudi koji pokušavaju imati intimni odnos u tim godinama.

- Ako ste iznad 30 godina i čitate ovo, bolje je da usvojite ove seksualne navike što prije, kasnije ćete biti u boljoj formi - poručuje Tracey.

Prestanite pokušavati biti mladi

Prestanite plakati za vremenima kada ste bili mladi te za seksom koji ste tada vodili. Seks tada nije nužno bio bolji, samo drugačiji. Tijela nam se mijenjaju, život također. Seks poslije pedesete nije toliko žestok, koliko je nježniji, partneri više posvećuju vrijeme predigri.

Prebaci taj kliker u glavi

- Intervjuirala sam stotine žena za knjigu i sve su imale slične probleme: nabacile su kile, tijela im nisu više ista nakon rađanja djece, bile su u menopauzi, mučile su ih bore... Ali neke od njih su i dalje vodile uzbudljiv seksualni život te se nisu deprimirale oko njega - poručuje Tracey.

- Kada prihvatite sebe takvu kakva jeste, onda će vam i seks biti bolji. Neke žene s godinama postanu samopouvjerenije jer su iskusnije. Manje razmišljaju o tome što drugi misle i naučile su se kako se ne fokusirati na komplekse - dodaje stručnjakinja.

Popravi mišljenje o svom tijelu - seksom

Kako to napraviti? Pa ako vaš partner uživa u seksu makar oboje imate neke nesigurnosti vezane uz svoje tijelo, koga briga? Važno je samo da uživate!

Foto: Pixabay

Inicirajte seks, osjećat ćete se moćnije!

Postoje ljudi koji se jednostavno boje da će ih se odbiti i imaju blokadu. Probajte tu blokadu probiti, razgovarati s partnerom o kočnici koju imate i osjećat ćete se moćnije.

Iskoristi seksualnu moć koju imaš jer će u suprotnom nestati

Logika je jasna. Ako se češće seksate, i vaši seksualni organi bit će pripremljeni na takvu aktivnost jer ćete ih i dalje 'vježbati'. Da ne govorimo o tome da ćete biti sretniji i ispunjeniji.

Nađite neki prosjek

Neki se ljudi osjećaju dobro jer ispunjavaju kvotu od vođenja ljubavi jednom na tjedan. Drugi su zadovoljni ako to učine dvaput godišnje. Nađite neki prosjek s kojim ste oboje zadovoljni. Nema tu pravila, ovisi od partnera s koliko su 'akcije' zadovoljni.

Vježbajte

I tu je logika vrlo jasna. Što više vježbate, to ćete se osjećati bolje i bit ćete u boljoj kondiciji. Ne samo za život već i za seks.

Tražite doktora za savjet

Ako ste u menopauzi i imate velikih problema zbog nje, nemojte se osjećati posramljeno i pitajte doktora za savjet. Niste jedine koje se pitaju kako biti u formi u krevetu nakon što vas zatekne menopauza.

Ako je seks neugodan, promijenite pozu

Odaberite pozu koja vam najviše paše. To ne mora biti nužno ona na koju ste navikli, pogotovo ako je godinama niste mijenjali.

Više nije seksi što je ranije bilo seksi

Ranije vam je možda bilo seksi inicirati akciju u atraktivnom donjem rublju, no više vam se to ne da raditi. I ne morate to radite, nađite novi način da se osjećate samouvjereno.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: