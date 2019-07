Vruće ideje za odmor prepun strasti: Pomaže i mokra majica

Što češće odlazite na odmor zajedno, vaš odnos će biti bolji i snažniji. To je jedan od najboljih načina kako brak održati sretnim, savjetuje poznata britanska stručnjakinja za seks Tracey Cox. Otkrila je kako takav odmor 'začiniti' sa više strasti.

Kao prvo, neka lokacije za seks budu drugačije. To može biti negdje na plaži daleko od pogleda ili na osami u prirodi. Također, začinite stvari sitnim nepodopštinama poput odlaska u restoran u kratkoj haljini, ali bez gaćica. Oboje će to strašno uzbuditi. I položaji u kojima vodite ljubav neka budu pomalo neobični.

Top vruće ljetne poze

ROCK ZVIJEZDA

Ležanje na suncu samo pojačava želju za pomalo lijenim, senzualnim vođenjem ljubavi. U ovoj pozi muškarac treba sjesti te ispružiti i raširiti noge. Žena sjeda na njega, između njegovih nogu, tako da mu je okrenuta licem, a stopala su joj sa svake strane njegovih prsa. Uhvatite se za zapešća i zaljuljajte. Ljuljajte se u senzualnom ritmu dok jedno drugo povlačite za ruke, savjetuje Cox.

Foto: Dreamstime

LJUBAVNI TROKUT

Ukoliko vam je previše vruće za misionarsku pozu, pokušajte s ovom. Žena legne na leđa, a on je na koljenima. Ona podiže noge savinute u koljenima, a on joj rukama prima stopala i gura prema njezinim prsima. Noge tako tvore trokutasti oblik, kao svojevrsni trokut za nestašne igrice.

VINOVA LOZA

Ova poza savršena je za brzi, strastveni i pomalo avanturistički seks. Radi se stojećki. Muškarac se nasloni na zid i podiže ženu tako da je uhvati za stražnjicu. Ona mu se rukama hvata oko vrata i nogama ga čvrsto obujmi oko bedara naslanjajući se stopalima na zid. Ova poza nije prikladna za dugo vođenje ljubav, ali za 'na brzaka' je savršena.

Top 8 ideja za više strasti

1. MASAŽA BEZ RUKU Muškarac legne na trbuh, a žena ga opkorači nogama pa krene lagano masirati grudima i gornjim dijelom tijela. Potom klizi po njegovom tijelu od glave do pete i dodiruje ga svojim tijelom. Ruke joj služe samo kako bi se pridržavala.

2. LIŽITE SI PRSTE NA NOGAMA Tracey Cox savjetuje da izađete iz kalupa i iskušate ovo vrlo senzualno iskustvo. Međusobno si ljubite, grickajte i sisajte prste na nogama. To, kaže, može biti vrlo erotično.

Foto: Dreamstime

3. BUDITE NESTAŠNI Ako žena ima ljetnu haljinicu do koljena, neka je podigne i omota oko sebe kao korzet. Potom uzima njegovu ruku i stavlja je na svoje intimne dijelove tijela. Dalje ćete se snaći i sami.

4. PLANIRAJTE STRASNE TRENUTKE Dok sjedite uz bazen ili na plaži, uzmite papir i olovku i zapišite seksualne fantazije koje biste željeli zajedno iskušati. Pored svake stavite datum i držite se plana.

5. NAPRAVITE TO ISPRED PROZORA Ako ste dovoljno hrabri, ostavite upaljeno malo bočno svjetlo u prostoriji pa vodite ljubav blizu prozora. Ta pomisao da vas netko može vidjeti, samo će dodatno uzburkati strasti.

6. ISPRED OGLEDALA ZAVEZANIH OČIJU Žena stoji pred velikim ogledalom posve gola, a on je iza nje zavezanih očiju. Ljubi, je dira..., a ona sve to gleda u ogledalu, to je jako erotično. Kasnije se uloge zamijene.

7. MOKRA MAJICA JE ZAKON U ovom scenariju žena skida grudnjak i na sebe navlači usku mokru majicu, po mogućnosti svijetle boje tako da se kroz nju bolje vide grudi i bradavice. Muškarcu će to biti nevjerojatno uzbudljivo gledati.

8. BUDITE NEPREDVIDIVI Nemojte sve raditi u podjednako doba dana, to je užasno predvidljivo i dosadno. Na godišnjem ste, opustite se i zaboravite na sat. Radite nešto kada vam se radi, a ne kada bi to trebalo raditi. Tog principa se držite i kada je seks u pitanju, prenosi Daily Mail.