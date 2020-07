Vrućina utječe i na pse: Evo na koje simptome treba pripaziti

<p>Ako se ostvare prognoze naših meteorologa bit će ovo pakleno vruće ljeto - jedno od tri ili četiri najtoplija u zadnjih nekoliko desetljeća. </p><p>Iako će mnogi visoke temperature pokušati okrenuti u svoju korist i uživati u jakom suncu i toplom moru, ne smijemo zaboraviti da su nam ljubimci, pogotovo psi, u opasnosti od pregrijavanja i dehidracije. No kako ćemo kod psa prepoznati da je u opasnosti?</p><p>Nekoliko je simptoma, piše portal <a href="https://www.womansday.com/life/pet-care/a33013084/signs-your-dog-is-overheating/" target="_blank">Woman's Day</a>, na koje vlasnici trebaju obratiti pažnju da zaštite zdravlje čovjekovog najboljeg prijatelja.</p><h2>Kako ćemo znati je li psu prevruće?</h2><p>Nekoliko je načina da provjerite je li pas dovoljno hidriran.</p><p>Prema američkoj kinološkoj zakladi Canine Health Foundation suhe i 'upale' oči i suha usta, desni i nos najočitiji su znakovi dehidracije psa. Također, nježnim povlačenjem kože na stražnjem dijelu vrata možete psu provjeriti i elastičnost kože - odnosno koliko je vremena potrebno da ona vrati u normalan položaj. Što duže treba da ona dođe u prvobitni položaj, to je izvjesnije da je pas dehidriran, kažu iz CHF zaklade.</p><p>Za razliku od ljudi, psi se ne mogu osloniti na znojenje kojim bi se hladili i spuštali tjelesnu temperaturu, pa se često muče da se ohlade. Ako pas uzdiše jače nego inače vjerojatno mu je vruće i pokušava se tako ohladiti.</p><p>Duboko bučno disanje koje prati i dezorijentacija može biti znak da se pas 'pregrijava' i da trebate nešto poduzeti, navodi CHF. Drugi, ekstremniji znakovi mogu biti i kolaps i grčenje, jarko crvene ili plave desni, povraćanje i proljev.</p><p>- Također, bitna je i pasmina, a najviše problema sa spuštanjem tjelesne temperature mogu imati buldog, mops ili bokser: psi sa kratkim spljoštenim njuškama - kaže <strong>Carl Peterson</strong>, voditelj službe Bark Busters za obuku pasa kod kuće.</p><p>Što se tiče dlake, Peterson vlasnicima pasa preporučuje savjetovanje s veterinarom prije nego što svom ljubimcu odlučite napraviti neku kraću 'ljetnu' frizuru.</p><p>- Nekim pasminama dugačka dlaka ljeti pruža izolaciju a zimi ih grije - dodaje. Osim toga, napominje, dugačka dlaka može spriječiti opekline od sunca, pa čak i pomoći u zaštiti kože od raka. U svakom slučaju, skraćivanje dlake psa - ili čak brijanje 'na nulu' što neki vlasnici rade, nije uvijek dobro rješenje.</p><p>Dehidracija i pregrijavanje mogu postati ozbiljan problem ako na vrijeme ne uočite simptome, upozorava Peterson, zbog čega je po velikim vrućinama važno dodatno pripaziti. Ta se stanja mogu izbjeći slično kao i kod ljudi: da pas pije puno vode, izbjegavanjem direktnog sunca te kupanjem ili tuširanjem (gumenim crijevom ili prskalicama) kad ste na otvorenom.</p><p>Sve to treba raditi kad ste duže vani ili ako primijetite blaže znakove dehidracije ili pregrijavanja. Ipak, ako se psu stanje pogorša i spomenuti simptomi postanu ekstremni i očiti, odmah ga ohladite vodom i odvedite veterinaru koji mu može pomoći na razne načine: npr. intravenoznim davanjem tekućine ili stavljanjem obloga.</p>