Vrućine vas tjeraju da skinete majicu? Evo kolike su kazne ako takvi hodate po gradu

Iako u Hrvatskoj ne postoji jedinstvena državna kazna za hodanje bez majice, odluku o tome donose pojedini gradovi kroz odluke o komunalnom redu.

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Primjerice, u nekim dijelovima grada (pogotovo centar, trgovi, turističke zone) možete dobiti kaznu ako ste bez majice ili u kupaćem kostimu. To se tretira se kao nepristojno ponašanje/narušavanje komunalnog reda. Kazne mogu ići otprilike od 30 do 130+ eura, ovisno o prekršaju i odluci redara.

Evo koliko stoje kazne za to po gradovima na obali:

Split i Dubrovnik

Split - Po novoj odluci o komunalnom redu osoba koja se šeće polugola po gradu platit će 150 eura kazne.

Dubrovnik - Šetanje starom jezgrom bez majice ili u kupaćem kostimu kažnjava se s 150 eura.

Hvar

Ovaj otok poznat je po najstrožim pravilima. Kazna za hodanje bez majice iznosi čak 500 eura, a ako hodate samo u kupaćem kostimu kazna je 600 eura.

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Pula

U Puli je zabranjeno hodanje u kupaćem kostimu, bez odjeće ili dijela odjeće i kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 39,82 do 132,72 eura.

Zadar

Neprimjereno odijevanje u povijesnoj jezgri smatra se prekršajem, a nadzor nad provedbom te odluke provode komunalni redari. Kazne za nepoštivanje pravila nisu simbolične; nakon usmenog upozorenja, turist koji se ogluši na zahtjev da se odjene može biti kažnjen s 130 eura novčane kazne.

Ostali gradovi na obali

Ostali gradovi (Makarska, Novalja, Poreč): Također imaju propisane komunalne kazne koje se u prosjeku kreću od 130 do 150 eura, a na pojedinim lokacijama mogu doseći i do nekoliko stotina eura.