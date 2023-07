Walter Johnson postao legenda s 3508 udaraca u svojoj karijeri

Poduzetnik i pustolov Richard Smith je 22. srpnja 1983. godine postao prvi čovjek koji je samostalno letio helikopterom oko svijeta. Dana 5. kolovoza 1982., krenuo je iz Hursta na kružnu plovidbu prema istoku. Helikopter je kupio posebno za ovaj let i nazvao ga je Australian Explorer. Upravo je u njemu krenuo na put oko svijeta. Preživjevši samoću, oluje i metke, Smith je 1983. godine uspješno završio epski let od 55.000 kilometara. No nije tu stao, nastavio je svoje pustolovine i samo dvije godine kasnije, nakon tri pokušaja, stigao i do Sjevernog pola. Godine 1988./1989. Smith i kopilot Giles Kershaw letjeli su zrakoplovom De Havilland Twin Otter oko svijeta preko Južnog i Sjevernog pola. Godine 1993. je u društvu kopilota Johna Wallingtona dovršio prvi let balonom preko Australije, a 2000. prvi let od Novog Zelanda do Australije. Uz mnoge ostale nagrade, dobio je 2014. i posebnu nagradu Australskog geografskog društva za 50 godina avanture.