Warren Buffett: Radite ono što doista volite, to je istinska sreća

Voljeti ono što radite čini vas motiviranijima da uložite više vremena za obavljanje posla. Vaša je želja da budete produktivniji suštinska, dolazi iz uvjerenja duboko u vama

<p>Prije više od 20 godina, na predavanju koje je održao na poslovnoj školi Sveučilišta Florida, student MBA-a postavio je američkom biznismenu <strong>Warrenu Buffettu</strong> pitanje: 'Što biste učinili da živite sretniji život - ako biste mogli živjeti ispočetka?'</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Buffett je studente potaknuo na razmišljanje o sreći s praktičnijeg stajališta. Nitko od nas ne može živjeti iznova, ali svoju ukupnu sreću možemo povećati odabirom da napravimo promjene u svojoj karijeri, ciljevima, financijama, zdravlju i vezama.</p><p>- Način da to učinite je igrati igru ​​i raditi nešto u čemu uživate cijeli život. Budite povezani s ljudima koji vam se sviđaju. Radim samo s ljudima koji mi se sviđaju. Kad bih mogao zaraditi 100 milijuna dolara s tipom od kojeg mi se stisne želudac, rekao bih ne - rekao je Warren.</p><p>- Pozivam vas da radite na poslovima koje volite. Poludjeli ste ako nastavite raditi poslove koji vam se ne sviđaju jer mislite da će to izgledati dobro u vašem životopisu - nadodao je.</p><p>Radite ono što volite. Da, to možda zvuči lako, pogotovo kad vam to govori višestruki milijarder, ali potpuno je istinito, a Warren je radio ono što voli puno prije nego što je postao uspješan.</p><h2>Puno je dobrih razloga zašto biste trebali poslušati njegov savjet i raditi ono što volite, uključujući:</h2><p><strong>1. Više mogućnosti</strong></p><p>Ljudi koji rade ono što vole otvoreniji su za mogućnosti i nova iskustva. Spremni su prihvatiti izazove i riskirati, a kad ne uspiju, puno su izdržljiviji i sposobniji su se vratiti u igru nakon poraza.</p><p><strong>2. Više usklađivanja sa stvarima do kojih vam je stalo</strong></p><p>Kada radite ono što volite, stvarate usklađenost između svog posla, vrijednosti i stvari koje vam donose strast i svrhu. To otvara nove mogućnosti dok učite što je najvažnije za vaš život i posao.</p><p><strong>3. Više motivacije, što dovodi do vašeg uspjeha</strong></p><p>Voljeti ono što radite čini vas motiviranijima da uložite više vremena za obavljanje posla. Vaša je želja da budete produktivniji suštinska, dolazi iz uvjerenja duboko u vama da će vaši napori učiniti razliku za one kojima služite.</p><p>Zaključno, kad volite ono što radite, to vam ne izgleda kao posao koji morate obaviti! Bavljenje onim što volite glavni je doprinos istinskoj sreći u životu. Dakle, ako ne znate koja je vaša strast, vrijeme je da to shvatite, piše<a href="https://www.inc.com/marcel-schwantes/warren-buffett-says-you-can-increase-your-overall-happiness-by-making-1-simple-choice.html?cid=search" target="_blank"> Inc.</a></p>