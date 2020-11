WHO: Odrasli i djeca se trebaju više kretati kako bi održali kondiciju tijekom pandemije

Povećavanje tjelesne aktivnosti pomaže u prevenciji bolesti srca, raka, dijabetesa tip 2, smanjuje simptome depresije i anksioznosti te pad kognitivnih sposobnosti

<p>Sve bi odrasle osobe trebale odraditi najmanje 150 minuta snažne tjelesne aktivnosti tijekom tjedna, a to je još važnije za dobrobit i mentalno zdravlje u eri koronavirusa, objavila je u srijedu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u svojim prvim smjernicama u desetljeću.</p><p>Preporuča se da djeca i adolescenti imaju prosječno jedan sat svakodnevne tjelesne aktivnosti te da ograniče vrijeme pred elektroničkim ekranima.</p><p>- Ljudi svih dobnih skupina moraju nadoknaditi rastuće sjedilačko ponašanje tjelesnom aktivnošću kako bi smanjili rizik od bolesti i dodali godine u svoj život - rekli su u WHO-u pokrećući svoju kampanju 'Every Move Counts'.</p><p>- Povećavanje tjelesne aktivnosti ne samo da pomaže u prevenciji i upravljanju bolestima srca, dijabetesom tipa 2 i rakom, već također smanjuje simptome depresije i anksioznosti, smanjuje pad kognitivnih sposobnosti, uključujući Alzheimerovu bolest, i poboljšava pamćenje - rekao je Ruediger Krech, direktor WHO-a za promicanje zdravlja.</p><p>Svaka četvrta odrasla osoba i četiri od pet adolescenata nemaju dovoljno tjelesnih aktivnosti, što može uključivati ​​šetnju, biciklizam, vrtlarenje i čišćenje, upozorava WHO.</p><p>Trudnicama i majkama nakon poroda preporuča se od 150 do 300 minuta umjerene do snažne aerobne aktivnosti tjedno. </p><p>Prema mišljenju Juane Willumsen, tehničke službenice WHO-a, to donosi zdravstvene koristi i za majku i za bebu.</p><p>- Na primjer, kod žena koje su tjelesno aktivne tijekom trudnoće smanjenje se rizik od gestacijskog dijabetesa za 30 posto - rekla je.</p><p>Odraslima starijima od 65 godina savjetuju se vježbe za jačanje mišića i aktivnosti usredotočene na ravnotežu i koordinaciju kako bi spriječili kasnije padove.</p>