WHO: U nekim slučajevima bi maske trebalo nositi i kod kuće

Prema WHO-u, maske bi se trebale nositi kod kuće tijekom posjeta ako je nejasno je li prostorija bila dobro prozračena, prema novim uputama koje su u srijedu objavljene u Ženevi

<p>Ljudi bi trebali nositi maske kod kuće kako bi spriječili zarazu koronavirusom kad im dolaze posjetitelji izvana te nisu u mogućnosti održavati socijalnu distancu, preporučila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u srijedu. </p><p>Dodatno, maske bi se trebale nositi kod kuće tijekom posjeta ako je nejasno je li prostorija bila dobro prozračena, prema novim uputama koje su u srijedu objavljene u Ženevi. WHO se prethodno zalagao za nošenje maski u prostorima u kojima je gužva. No, UN-ova zdravstvena organizacija sada također preporučuje širu upotrebu maski u zdravstvenim ustanovama. </p><p>Osoblje i drugi radnici koji nisu uključeni u bolničku njegu stavljeni su na listu ljudi koji bi trebali cijelo vrijeme prekrivati nos i usta. Pacijenti bi trebali također nositi maske u situacijama kad dolaze u bliski kontakt s drugim osobama. </p><p>U ranim fazama pandemije covida-19, WHO je izrazio skepsu po pitanju maski te se nije u potpunosti zalagao za njihovo nošenje iako su zemlje u Europi počele kopirati zemlje u azijske države gdje se maske naširoko koriste radi sprječavanja prijenosa prehlade.</p><p>WHO je ponovio u srijedu da maske mogu ljudima dati pogrešan osjećaj zaštićenosti te da zbog toga imaju naviku zaboraviti na druge ključne preventivne mjere. </p>