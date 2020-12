'Od jednog pileta sam napravila 17 glavnih obroka i šest užina'

<p>Neimenovana mama napisala je u Facebook grupi 'Feed Yourself for £1 a day' kako da je kupila pile za 33 kune u lokalnom supermarketu te da je od njegovog mesa i kostiju uspjela napraviti 17 glavnih obroka i šest užina. Osim pileta kupila je i nešto povrća, a na njega je potrošila još 33 kune.</p><p>Pripremila je pitu, variva, juhe, klasičnu pečenu piletinu, popečke...</p><p>- Mislila sam podijeliti s vama ono što sam napravila od velikog pileta koje sam kupila na sniženju. Od jednog pileta sam napravila 17 glavnih obroka i šest užina. Prvo smo jeli punjenu pečenu piletinu, pečeni krumpir, mrkvu, kupus, cvjetaču, tikvice, poriluk i umak. To su bile tri porcije - počela je nabrajati.</p><p>- Potom smo ostatke hladnog mesa narezali i jeli s pireom od krumpira i kiselim krastavcima. To su bila dva obroka. Tada sam napravila pitu od piletine i gljiva koju smo jeli s grahom, cvjetačom, artičokom i tikvicom, bile su to 4 porcije - nastavila je.</p><p>- Za ručak smo pojeli sendviče od piletine. Od kostiju sam kuhala temeljac i napravila 4 porcije juhe od butternut tikve, od polovice temeljca, a od druge polovice sam napravila 4 porcije variva od piletine i graha. Od preostalog mesa sam pripremila 8 popečaka spremnih za zamrzivač - dodala je.</p><p>Napomenula je kako sve povrće nije morala kupovati je ponešto imaju u vrtu - tikvice, poriluk, grah, artičoke i butternut tikve.</p><p>Nije spomenula koliko ih ima u kućanstvu.</p><p>Domaćice sakupljene na Facebooku bile su oduševljene. Neke su joj čak predložile neka snima videa kako priprema štedljiva jela i objavljuje ih na YouTubeu. </p><p>No bilo je i skeptičnih.</p><p>- Kako ljudi uspijevaju toliko toga napraviti od jednog pileta? Ja imam sreće ako jedno pile bude dovoljno za naš obrok, a imam supruga i dva sina u dobi od deset i četiri godine - napisala je jedna žena, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13335499/mum-23-meals-one-chicken-food-shop/" target="_blank">The Sun</a>.</p>