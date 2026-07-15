Wizz Air stiže u Zagreb? Više od 20 novih destinacija u planu

Jedan od ključnih razloga zbog kojih se posljednjih dana intenzivno govori o dolasku Wizz Aira jest novi model poticaja Zračne luke Franjo Tuđman. Prema informacijama koje prenose zrakoplovni izvori, uveden je četverogodišnji program kojim su znatno olakšani uvjeti za aviokompanije koje postupno razvijaju mrežu letova.

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Dosadašnji prag od 75.000 dodatnih odlaznih putnika godišnje više nije uvjet za ostvarivanje poticaja, što posebno pogoduje prijevoznicima poput Wizz Aira koji na nova tržišta ulaze s nekoliko letova tjedno. Program također favorizira otvaranje linija na kojima nema izravne konkurencije, dok najveća europska čvorišta nisu uključena u sustav poticaja.

Foto: Wizz

Dvije bazirane letjelice i oko 50 letova tjedno

Prema analizi zrakoplovnog analitičara Alena Šćurica, Wizz Air bi u slučaju baziranja dva zrakoplova u Zagrebu mogao otvoriti oko 15 novih linija i organizirati približno 50 letova tjedno. Takav model poslovanja već godinama primjenjuje u brojnim europskim gradovima, gdje bazirani zrakoplovi omogućuju ranojutarnje polaske, kasnovečernje povratke i znatno veći broj direktnih destinacija.

Foto: Wizz

Destinacije koje se zasad spominju

Među destinacijama koje se smatraju najizglednijima nalaze se:

Abu Dhabi

Lisabon

Valencia

Bologna

Bukurešt

Krakov

Larnaca

Sofija

Solun

Tirana

Podgorica

Priština

Dortmund

Nürnberg

Milano Malpensa

Bordeaux

Catania

Antalya

Rodos

Tenerife

Hurghada

Erevan

U drugoj fazi razvoja mreže spominju se i:

Porto

Gdanjsk

Katowice

Marrakesh

Reykjavik

Tallinn

Vilnius

Mykonos

Santorini

London

Važno je naglasiti da nijedna od ovih linija još nije službeno potvrđena te se zasad radi o procjenama temeljenima na tržišnim analizama.

Što bi dolazak značio za Zagreb?

Otvaranje baze Wizz Aira značajno bi povećalo konkurenciju na zagrebačkom tržištu. Veći broj prijevoznika obično donosi niže cijene avionskih karata, veći izbor direktnih destinacija, više frekvencija letova te dodatni poticaj razvoju turizma i poslovnih putovanja. Istodobno bi se povećao pritisak na ostale aviokompanije da prilagode cijene i prošire svoju ponudu.

Wizz Air ubrzano širi poslovanje u Hrvatskoj

Dolazak u Zagreb bio bi nastavak širenja kompanije na hrvatskom tržištu. Tijekom ove godine Wizz Air povećao je prisutnost u Hrvatskoj novim linijama i većim kapacitetima, zbog čega analitičari smatraju kako je Zagreb logičan sljedeći korak u strategiji širenja kompanije.

Službene potvrde još nema

Unatoč brojnim informacijama iz zrakoplovnih krugova, ni Wizz Air ni Zračna luka Franjo Tuđman zasad nisu službeno potvrdili otvaranje baze u Zagrebu. Ako se planovi ostvare, prve službene najave novih linija očekuju se prilikom predstavljanja zimskog reda letenja.

Dolazak jednog od najvećih europskih niskotarifnih prijevoznika predstavljao bi jednu od najvećih promjena na zagrebačkom tržištu zračnog prometa posljednjih godina, uz mogućnost otvaranja više od dvadeset novih međunarodnih destinacija i povoljnijih opcija putovanja za hrvatske putnike.