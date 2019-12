Za 10 minuta naučite 10 stvari koje mogu biti korisne u životu

Dok cijeli svijet slavi heroje koji rade čuda, a da si ni ne pokvare frizuru, vrijedi se osvrnuti na obične ljude koji znaju neke sitnice koje se na prvi pogled čine nepotrebnima, no mogu vam itekako trebati tijekom života. Evo 10 trikova koje vrijedi naučiti od njih, za što vam neće trebati više od desetak minuta.

Kako zakopčati zatvarač koji se raspao

Ako vam je ispala kopča od tzv. ciferšlusa, odnosno zatvarača, koja povezuje cijeli mehanizam i ključna je za zakopčavanje, ne očajavajte. Trebat će vam jedna viljuška. Mehanizam od zatvarača namjestite na srednja dva zuba viljuške, pa svaki kraj odjeće umetnite u jednu stranu zatvarača i 'pogurajte' tako da se zatvori.

Pogledajte video kako to učiniti:

Ako trebate pincetu, pomoći će - sitniš

Uzmite dva novčića, pa između njih do polovice umetnite još jedan, tako da između ta dva novčića nešto možete uhvatiti, pa ih stisnuti i koristiti kao pincetu.

.

Ako se gušite, a nikog nema u blizini

Spustite se na pod, kleknite, pa spustite prednji dio tijela na ruke, pa naglo podignite ruke i pustite da vam gornji dio tijela padne. Na ovaj način potjerat ćete zrak prema van, što može pomoći da se pogura predmet koji je zaostao u grlu i blokira protok zraka

Pogledajte video:

Ako je maslac pretvrd za to da ga umiješate u kolač

Jednostavno ga naribajte na ribežu, ili stružite nožem za sir. . Na taj način će se ugrijati u vašim rukama, te usitniti, pa će se začas odlediti.

Foto: Dreamstime

Ako želite izbjeći kihanje

Pritisnite prstom ispod nosa, između baze nosa i gornje usnice. Dok to radite, aktivirate živce koji presreću signal koji mozak šalje živcima da bi potaknuo kihanje.

Foto: Dreamstime

Ako strahujete da ne izgubite ključeve ili telefon na trčanju

Stavite gumicu oko unutarnje strane vašeg džepa i više nikad nećete morati strahovati da će vam ključevi, ili sitniš za kavu, ispasti dok trčite.

Ako se želite riješiti štucanja

1. Udahnite kroz usta, pa ih zatvorite.

2. Progutajte dvaput za redom.

3. Ispustite ostatak zraka kroz nos.

Ako ste to napravili kako treba, imat ćete možda osjećaj kao da ćete nastaviti sa štucanjem, ali će zasigurno prestati.

Ako stalno zaboravljate jeste li zaključali vrata

Pokušajte izgovoriti neku smiješnu rečenicu, ili napraviti neku smiješnu radnju (na primjer, čučnite) dok zaključavate ili radite neku takvu automatsku radnju. Kad ponovite tu rečenicu, prisjetit ćete se jeste li zaključali ili ne.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Ako vam je nos pun

Lezite na stranu, i to obrnuto od one na kojoj je blokirana nosnica i podignite glavu na 2 do 3 jastuka. Nos bi se trebao otvoriti za već za nekoliko sekundi.

Ako se mučite s navođenjem konca u iglu

Iskoristite staru četkicu za zube. Postavite konac preko četkice, pa na njega stavite ušicu igle i pritisnite tako da dlake od četkice uđu u ušicu igle. Tako će 'pogurati' konac kroz ušicu, koji onda možete izvući drugom iglom, prenosi BrightSide.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: To mi treba