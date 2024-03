Za branje visibaba platit ćete kaznu, tako se uništava stanište

Visibabe, jaglaci, šafrani i zvončići ne smiju se brati bez dopuštenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ako to učinite, mogli biste platiti paprene kazne. Za prijestupnike su propisane novčane kazne u iznosu nešto većem od 3318,10 eura, a mogu se popeti čak i do 26.544,56 eura za pravnu osobu, dok će se fizičke osobe kažnjavati iznosima od 929,10 do 3981,68 eura.

Proljetnice su trajnice koje zimu preživljavaju pod zemljom u obliku podzemnih organa - lukovice, gomolja ili podanka.

Njihov nadzemni dio svake zime odumire, a u proljeće izrasta novi. Sakupljanje cijelih biljaka dovodi do njihova trajnog uklanjanja sa staništa.