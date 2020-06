Za brzinsku transformaciju lica samo nanesite dobar crveni ruž

Snažan i upečatljiv, ruž rumenog tona spada u "kritične" make-up proizvode, jer ne samo da se njegov ton mora slagati s našim tenom, već se radi o formuli koja nas može proljepšati ili napraviti upravo suprotno

<p>Divan je i prekrasan, no crveni ruž ima svoje dobre i loše strane, naročito danas kad je paleta istih izuzetno raznolika. Idealno je aplicirati ga uz olovku iste nijanse, dok mat, više suhi ruževi trebaju mrvu balzama za usne, kako se ne bi osušili i učinili usne da se doimaju "starijima" nego što to uistinu jesu.</p><p>Ova bezvremenska boja stoljećima je simbol moći, klase, elegancije i slobode. Za razliku od ostalih make-up formula, crveni ruž je svestran jer ga nosimo uz svakodnevnu odjeću, ali i kad idemo na neko fino mjesto.</p><p>Prvi uvjet da vam ruž laska je njegova boja, odnosno biranje prema tenu. Ako je lice hladnih tonova, obično su to plavuše, idealno je izabrati ruževe prema pigmentu maline, a za toplu, maslinastu put, odgovarat će onaj više narančasti.</p><p>Za ovako jarki ruž, usne trebaju biti njegovane. Idealno je napraviti lagani piling te ih inače njegovati balzamima, kako bi one uvijek bile hidratizirane i lijepe. Suhe usne ne idu u kombinaciju s ružem, jer će tekstura samo naglasiti isušene dijelove kože.</p><p>Za domaći piling možete koristiti mješavinu šećera i meda ili šećera i maslinovog ulja. Pomiješajte sastojke, masirajte dobivenu mast kružnim pokretima vrhovima prstiju, isperite i nanesite malo hidratantne kreme, savjetuje Brighside.me.</p><p>Nemojte pretjerivati s eyelinerom i maskarom. Odlučite se za suptilniji stil za ostatak svog lica, posebno oči. Koristite samo maskaru i tanki eyeliner kako biste im privukli što manje pažnje te kako bi usne ostale u prvom planu.</p>