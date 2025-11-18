Obavijesti

Mljac! Za ručak pripremite ove fine mesne okruglice s njokima

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 123RF

Ove toskanske pileće okruglice s njokima i špinatom osvajaju na prvi zalogaj. Pripremite sve za 45 minuta i uživajte u eksploziji okusa koja će oduševiti cijelu obitelj

Za četiri osobe potrebno je oko 45 minuta pripreme. Ovo jelo idealno je kada želite brzo, a ukusno jelo koje će svi obožavati.

Sastojci:

450 g mljevene piletine, šalica panko mrvica, jaje, žličica talijanske mješavine začina, žličica soli, 0,5 žličica svježe mljevenog crnog papra, 0,5 žličica češnjaka u prahu, šalica sušenih rajčica u ulju, 50 g parmezana, pola glavice luka, 4 češnja češnjaka, šalica pilećeg temeljca, 0,5 šalica bijelog vina, 500 g njoka, 3 šalice mladog špinata, 0,5 šalica vrhnja za kuhanje

storyeditor/2023-03-31/143299336_l_normal_none.jpg
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Priprema:

U zdjeli rukama pomiješajte mljevenu piletinu, panko mrvice, jaje, talijansku mješavinu začina, sol, papar, češnjak u prahu, polovicu nasjeckanih sušenih rajčica u maslinovu ulju i pola šalice svježe naribanog parmezana. Od smjese oblikujte oko 20 mesnih okruglica. Popržite ih i maknite s tave. Na istoj tavi dinstajte luk, dodajte sitno nasjeckan ili protisnut češnjak, podlijte temeljcem i bijelim vinom, posolite i pustite da omekša.

Dodajte i malo ulja od sušenih rajčica. Ubacite popržene okruglice i pustite da se lagano kuhaju oko 45 minuta. Zatim dodajte njoke i skuhajte ih u umaku, pa dodajte i ostatak nasjeckanih sušenih rajčica. Poklopite i pustite da još kratko krčka. Na kraju umiješajte baby špinat, vrhnje za kuhanje i preostali parmezan te kuhajte dok špinat ne povene, oko 5 minuta.

