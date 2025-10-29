Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DJEČJE PROSLAVE

Za djecu i roditelje: Otvorena KidZona u centru Zagreba

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Za djecu i roditelje: Otvorena KidZona u centru Zagreba
Foto: KidZona

Ovog vikenda u Zagrebu je otvorena KidZona Boutique rođendaonica. Vlasnice Cindy Šoštarić Hadžić i Maja Brlek Krmić osmislile su novo mjesto za djecu i roditelje

Inovativan dizajn i nježne pastelne tonove prostora potpisuju Ivana Bucković i Sanja Kolarić Piplica. KidZona nudi pedagoški osmišljene programe kroz niz zabavnih aktivnosti koje potiču psihosomatski razvoj djece, a njena jedinstvenost je u tome da svako dijete može pronaći svoj svijet prolazeći kroz zone koje razvijaju maštu.

Foto: KidZona


Ovog vikenda u Zagrebu je svečano otvorena KidZona Boutique rođendaonica, inovativni prostor namijenjen djeci i roditeljima koji spaja igru, kreativnost i učenje u jedinstveno iskustvo. Iza projekta stoje Cindy Šoštarić Hadžić i Maja Brlek Krmić, koje su iz ljubavi prema djeci i igri stvorile prostor u kojem mališani mogu učiti kroz zabavu, istraživati, stvarati i razvijati svoje vještine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

[TOP 3 VIJESTI DANA] Osječka sutkinja svaki dan pomaže djeci u domu: 'Oni su mi druga obitelj, kuma sam im' 01:02
[TOP 3 VIJESTI DANA] Osječka sutkinja svaki dan pomaže djeci u domu: 'Oni su mi druga obitelj, kuma sam im' | Video: 24sata/Video

Dizajn interijera i koncept prostora, koji odiše nježnim pastelnim tonovima i modernim, funkcionalnim detaljima, potpisuju dizajnerice i pedagoginje Ivana Bucković i Sanja Kolarić Piplica iz igri.hr.

'REAL TIME' NIJE DOBRA OPCIJA Roditelji, nemojte krasti djeci njihovu lozinku za e-dnevnik!
Roditelji, nemojte krasti djeci njihovu lozinku za e-dnevnik!

Njihova vizija pretočena je u šest pažljivo osmišljenih zona – kretanja, pretvaranja i simboličke igre, istraživanja, građenja, opuštanja te izražavanja i stvaranja – koje potiču psihosomatski i emocionalni razvoj djece.

Foto: KidZona

Otvorenje je okupilo brojne poznate roditelje, influencere i poslovne ljude, koji su vikend proveli u veselom ozračju punom smijeha i igre. Među uzvanicima su bili Ivan Šarić i Ida Prester, Iva Šimić Šakoranja, chef Mario Mihelj, influenceri Sandi Pego, Ana i Maša Zibar, Danijela Vukman, Mia Barešić, Ellen Vanjorek, Ismael i Martina Hadžić, Morena Pavić, Stella Zulijani, te stručnjakinje za roditeljstvo Glorija Peranić i Matea Vitik.

PORAST NASILJA Dječja psihologinja o situaciji u školi: Djeca (9) govore 'Dat ću ti euro ako pljusneš onog'
Dječja psihologinja o situaciji u školi: Djeca (9) govore 'Dat ću ti euro ako pljusneš onog'
Foto: KidZona

Uz facepainting kutak, mađioničara i štulašicu koja je najmlađima dijelila slatkiše, Europski trg je oživio u bajkovitim pastelnim tonovima - stvarajući atmosferu koja savršeno dočarava duh KidZone.

TAMNE BROJKE NEOTKRIVENIH SLUČAJEVA Pravobraniteljica: 'Djecu treba ohrabriti da prijave nasilje, a sudski postupci traju predugo'
Pravobraniteljica: 'Djecu treba ohrabriti da prijave nasilje, a sudski postupci traju predugo'
Foto: KidZona

KidZona ne nudi samo proslave rođendana - u planu je i širenje programa kroz edukativne seminare i predavanja za roditelje, s ciljem jačanja odnosa roditelja i djece te poticanja njihove igre i razvoja.

Partner projekta, Balon Centar, osigurao je da svaka proslava postane tematski doživljaj za male trendsetere, dok KidZona svojim sadržajem poziva roditelje da otkriju svijet igre, mašte i kreativnosti na nov način.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku
JE LI I KOD VAS TAKO?

10 stvari koje svaki znak mrzi: Ribe spore vozače, Rak kritiku

Ovan mrzi one koji su previše aktivni na društvenim mrežama, Bik ne voli hvalisavce, Djevica mrzi neuredne pojedince, Vage ne podnose ovisnike, Jarac ne voli poeziju
Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli
KRAJ LJUBAVI

Kako se ponašaju uoči prekida: Rak više ne može ni jesti, Lav se i dalje trudi, Djevica se razboli

Vatreni Strijelci imat će hrabrosti otvoreno sve reći, a Vage, Blizanci i Lavovi će čekati da sami shvatite. Najteže će se suočiti s prekidom Ribe, Bikovi i Lavovi
Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka
ASTRO ODNOSI

Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka

Astrologija nam može pomoći razumjeti složene odnose između različitih horoskopskih znakova. Svaki znak ima jedinstvene karakteristike koje ga čine kompatibilnim ili nekompatibilnim s drugim znakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025