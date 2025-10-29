Za djecu i roditelje: Otvorena KidZona u centru Zagreba

Inovativan dizajn i nježne pastelne tonove prostora potpisuju Ivana Bucković i Sanja Kolarić Piplica. KidZona nudi pedagoški osmišljene programe kroz niz zabavnih aktivnosti koje potiču psihosomatski razvoj djece, a njena jedinstvenost je u tome da svako dijete može pronaći svoj svijet prolazeći kroz zone koje razvijaju maštu.

Foto: KidZona



Ovog vikenda u Zagrebu je svečano otvorena KidZona Boutique rođendaonica, inovativni prostor namijenjen djeci i roditeljima koji spaja igru, kreativnost i učenje u jedinstveno iskustvo. Iza projekta stoje Cindy Šoštarić Hadžić i Maja Brlek Krmić, koje su iz ljubavi prema djeci i igri stvorile prostor u kojem mališani mogu učiti kroz zabavu, istraživati, stvarati i razvijati svoje vještine.

Dizajn interijera i koncept prostora, koji odiše nježnim pastelnim tonovima i modernim, funkcionalnim detaljima, potpisuju dizajnerice i pedagoginje Ivana Bucković i Sanja Kolarić Piplica iz igri.hr.

Njihova vizija pretočena je u šest pažljivo osmišljenih zona – kretanja, pretvaranja i simboličke igre, istraživanja, građenja, opuštanja te izražavanja i stvaranja – koje potiču psihosomatski i emocionalni razvoj djece.

Foto: KidZona

Otvorenje je okupilo brojne poznate roditelje, influencere i poslovne ljude, koji su vikend proveli u veselom ozračju punom smijeha i igre. Među uzvanicima su bili Ivan Šarić i Ida Prester, Iva Šimić Šakoranja, chef Mario Mihelj, influenceri Sandi Pego, Ana i Maša Zibar, Danijela Vukman, Mia Barešić, Ellen Vanjorek, Ismael i Martina Hadžić, Morena Pavić, Stella Zulijani, te stručnjakinje za roditeljstvo Glorija Peranić i Matea Vitik.

Foto: KidZona

Uz facepainting kutak, mađioničara i štulašicu koja je najmlađima dijelila slatkiše, Europski trg je oživio u bajkovitim pastelnim tonovima - stvarajući atmosferu koja savršeno dočarava duh KidZone.

Foto: KidZona

KidZona ne nudi samo proslave rođendana - u planu je i širenje programa kroz edukativne seminare i predavanja za roditelje, s ciljem jačanja odnosa roditelja i djece te poticanja njihove igre i razvoja.

Partner projekta, Balon Centar, osigurao je da svaka proslava postane tematski doživljaj za male trendsetere, dok KidZona svojim sadržajem poziva roditelje da otkriju svijet igre, mašte i kreativnosti na nov način.