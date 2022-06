'Za dobru pizzu najvažniji su kvalitetan pelat i mozzarella'

Foto: Sandro Sklepic

Možete isprobati petnaestak vrsta pizze od Romane, Napoletane pa sve do Siciliane. Cijene pizza na festivalu se kreću od 40 do 60 kuna, a dobit ćete pizzu koja je dovoljna za jednu do dvije osobe

Pizza - jedno od najpopularnijih jela na svijetu dobilo je svoj festival u Zagrebu na Trgu dr. Franje Tuđmana. Festival Pizze počeo je u četvrtak, 23. lipnja i trajat će do nedjelje, 3. srpnja. Institut za pizzu, Beg's i RougeMarin samo su neki od lokala koji nude bogat izbor pizza pa će svaki gurman pronaći nešto za sebe. Možete isprobati čak petnaestak različitih okusa pizza, od Romane, Napoletane pa sve do Siciliane. POGLEDAJTE VIDEO: Pizza za 1000 kuna Iz Beg'sa smo isprobali Beg's Meet the fig (58 kuna), a iz Instituta za pizzu Pizzu Pizzaioli (57 kuna) i Pizzu 4 veggie 2 cheese (52 kune). Cijene se kreću od 40 do 60 kuna, a dobit ćete pizzu koja je veličinom dovoljna za jednu do dvije osobe. Pizze iz Instituta za pizzu su s tanjim tijestom i klasičnijim nadjevima, a one iz Beg'sa s debljim tijestom i nešto egzotičnijim sastojcima. Pizza Beg's Meet the fig je sa smokvama i mljevenim mesom u reduciranom Vermouthu - samo za hrabre koji vole slatke okuse na pizzi. Ako se želite zasladiti na festivalu se nalazi i štand Le Kolač na kojem možete isprobati razne sladolede ili kolače. Pizza majstor i voditelj iz Instituta za pizzu, Ivan Badžek, zadovoljan je odazivom ljudi na festivalu, a otkrio je i kako napraviti najbolju domaću pizzu. Naglasio je kako je važno kod kuće napraviti tijesto za pizzu, a također je bitno imati dobar pelat i dobru mozzarellu. Kod pečenja je pak najbitnije da pizzu pečete u jako zagrijanoj pećnici od 10 do 15 minuta.