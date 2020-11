Mljevena junetina vs. mljevena puretina: Što je bolje pojesti?

U potrazi za zdravijim namirnicama i kvalitetnijom pripremom obroka, mnogi će umjesto miješanog mljevenog mesa radije posegnuti za mljevenom puretinom

<p>Bez obzira radite li mesnu štrucu, hamburgere ili čili, mljevena puretina i junetina svestrani su izvori proteina koji vam mogu pomoći u ispunjavanju prehrambenih potreba, piše <a href="https://www.healthline.com/nutrition/ground-turkey-vs-ground-beef#nutrition">Healthline</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko dugo hrana može ostati zamrznuta da zadrži kvalitetu</p><p>Obje namirnice sadrže važne vitamine i minerale, kao i masti te natrij. No mnogi se pitaju je li jedna od tih namirnica općenito zdravija od druge te koja je bolja za mršavljenje i zdravlje srca. Donosimo glavne razlike između te dvije vrste mesa.</p><h2>Nutritivna usporedba</h2><p>Mljevena puretina i mljevena junetina koja sadrže isti postotak masti nude slične prehrambene profile. Međutim, kada sadrže različite postotke masnoće, nastaju razlike o kojima vrijedi raspraviti. Nemasna mljevena junetina ima nešto više proteina od puretine s istim postotkom masti za približno isti broj kalorija. Junetina također ima manje ukupnih masnoća, ali puretina sadrži manje zasićenih masti od junetine.</p><p>U prodaji je dostupna mljevena junetina koja sadrži 95 posto nemasnog mesa i pet posto masti, dok je na raspolaganju pureće mljeveno meso sa 99 posto mesa i bez bez masnoće. Ne iznenađuje što puretina bez masnoće po obroku ima oko 45 kalorija manje te puno manje masti i zasićenih masti nego junetina.</p><p>Što se tiče mikroelemenata, svi komadići mljevene puretine i junetine sadrže usporedive količine natrija. Junetina sadrži više željeza, cinka i vitamina B12, koji su hranjive tvari i pomažu zdravlju krvožilnog sustava, imuniteta i zdravlje živčanog sustava. S druge strane, puretina sadrži veće količine nekih B vitamina potrebnih za metabolizam.</p><h2>Koji je izbor bolji?</h2><p>Mljevena junetina i mljevena puretina su hranjive namirnice. Površno, možda se ne čini da je jedan zdraviji od drugog kad se uspoređuju proteini i broj kalorija u dijelovima mesa sličnog postotka masti. Međutim, u nekim situacijama jedna namirnica može zasjeniti drugu.</p><h2>Gubitak težine</h2><p>Smanjenje ukupnog unosa kalorija i povećanje unosa proteina dvije su taktike koje se često koriste za mršavljenje. Među većim blagodatima hrane s visokim udjelom bjelančevina jest činjenica da povećavaju osjećaj sitosti i mogu pomoći u smanjenju dnevnog unosa kalorija na taj način potičući mršavljenje. Mljevena junetina i puretina obogaćene su proteinima, ali puretina bez masnoće ima najmanje kalorija i najviše proteina u usporedbi s junetinom. Stoga, kada pokušavate smršavjeti, mljevena puretina bez masnoća može biti najbolji izbor.</p><h2>Zdravlje srca</h2><p>Studije su otkrile da konzumacija hrane bogate zasićenim mastima poput junetine povećava čimbenike rizika od srčanih bolesti. Američko udruženje za srce preporučuje ograničavanje unosa zasićenih masnoća na pet do šest posto ukupnog dnevnog unosa kalorija, što je približno 13 grama na dan ako konzumirate oko 2.000 kalorija.</p><p>Ako imate bolest srca ili postoji visoki rizik od nastanka bolesti, mljevena puretina za vas može biti zdravija od mljevene junetine. Ona ima otprilike jedan gram manje zasićenih masti, u usporedbi s junetinom s istim postotkom masti. Birajte nemasne komade mesa, no važno je napomenuti da novije studije sugeriraju da unos zasićenih masti nije snažno povezan sa srčanim bolestima, čak iako to može povećati neke od njegovih čimbenika rizika.</p><p>U svakom slučaju, važno je biti svjestan kako se sadržaj masti razlikuje kod mesa, a i drugi aspekti prehrane igraju ulogu u prevenciji srčanih bolesti. Prehrana bogata voćem i povrćem, odabir nezasićenih masti zdravih za srce poput orašastih plodova i maslinovog ulja te smanjeni unos natrija mogu zajednički pomoći u očuvanju zdravlja srca. Iako je u junetini i puretini malo natrija, pripazite koliko soli dodajete u hranu prilikom pripreme.</p><h2>U kuhinji</h2><p>Junetina i puretina mogu biti nutritivno slični, ali njihovi se okusni profili ipak razlikuju. Većina ljudi okus junetine smatra jačim od puretine. Međutim, korištenje puretine umjesto govedine u tacosima, složencima ili drugim jelima s puno sastojaka i začina ne predstavlja veliku razliku. Ako koristite puretinu s istim udjelom masti kao i junetina koja je propisana u receptu, nećete zamijetiti velika odstupanja zahvaljujući začinima koje koristite.</p><p>Ipak, neki kuhari žele istaknuti okus ili aromu masti junetine. Mljevena puretina, čak i ako ima sličnu količinu masti kao i govedina, još uvijek može imati blaži okus. Za jela koja se oslanjaju na masnoću, poput junećih polpeta, odabir puretine je iz kulinarskog aspekta ipak lošiji izbor.</p>