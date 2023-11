Za doček nove godine: Nose se neonske boje i osamdesete

Iako imamo još vremena do proslave novogodišnje noći, mnoge žene već sada razmišljaju kako se našminkati na taj dan. Novogodišnja noć podrazumijeva da možete i "malo pretjerati" ali mi vam ipak donosimo savjete s kojima ćete izgledati dovoljno novogodišnje, a nimalo nakićeno poput umjetne jelke.

Po savjete smo otišli ženi koja se već dugi niz godina bavi ženskom ljepotom. Vedrana Tomić, vlasnica CHIX threading barova, kaže da žene vole biti organizirane i obaviti dosta toga unaprijed pa i pripremiti se za doček.

Sa šminkom koja priliči novogodišnjoj noći može se "pretjerati" bez osuđivanja.

Foto: Serg Zastavkin (Sergey Pristyazhnyuk)

- Imamo dvije varijante. Preporučujemo ili varijantu isticanja usana, ili varijantu isticanja očiju. Ipak, novogodišnja noć trpi isticanje i jednog i drugog, što je trend trenutno popularnih osamdesetih. Svakako je dobro kombinirati nijanse s odjevnom kombinacijom, no ako se nose neutralne boje, make up podnosi bilo koju jarku boju. Mi smo pripremili make up look na temu osamdesetih, gdje smo pažnju dali nijansiranju očiju s više jarkih boja. Takav make up trpi i šarenu odjevnu kombinaciju kao i neutralne tonove bijele-crne-bež. Za drugu varijantu gdje ističemo usne, kombinirali smo crvenu liniju donjeg kapka sa zlatnim šljokicama. Ovakav make up je nešto decentniji, ali ipak jako moderan i trendy - kao moderna primjesa pin up klasiku - ističe Vedrana.

- Većinom se odvažimo za jarki crveni ruž ili duboke tonove iste boje, odnosno boju usana koja ne priliči svakodnevici. Osim crvene to može biti i koraljna narančasta, pink ružičasta, nerijetko s decentnim prelaskom olovkom van ruba usana. Oči tada ne treba pretjerano naglašavati, no ako vam je ljepše istaknuti oči onda je definitivno novogodišnja noć za smokey eye efekte. Pri tome je odabir crnih sjenila idealno za doček, kao i isti efekt u neonsko plavim, zelenim ili ljubičastim nijansama. A ako se niste usudili probati 'cut crease' s jakim bojama, on je definitivno pravi izbor za doček 2024. - otkriva nam Vedrana. Važno je urediti i obrve, ali i ukloniti i peach fuzz bijele dlačice, kako bi puder ljepše sjedao na lice te bio manje primjetan.