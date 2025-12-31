Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DONOSIMO SUPER RECEPTE PLUS+

Za doček su pjenušci s Plešivice, a od njih se rade i super kokteli!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 6 min
Za doček su pjenušci s Plešivice, a od njih se rade i super kokteli!
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pri izradi koktela u čašu najprije ulijevamo pjenušac, zatim dodajemo led, a na kraju likere i začine, pojašnjava nam vinska stručnjakinja Irena Lučić

Tradicija ispijanja pjenušca na svečanim događajima, uključujući doček Nove, vuče korijene iz kraljevskih dvora. Šampanjac je, naime, stoljećima bio simbol statusa, pa su ga aristokrati i plemstvo služili na svim važnim okupljanjima. Trend su, pogađate, postavili Francuzi, ali ubrzo se proširio diljem Europe. Običaj nazdravljanja točno u ponoć počinje se širiti tijekom 19. stoljeća, a od tada mjehurići i podignute čaše postaju simbol radosti, nade i novih početaka, kaže nam Irena Lučić, vinska promotorica i direktorica diWine_projecta, platforme koja već više od deset godina promovira vino i vinsku kulturu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'
FRCAT ĆE SVE OD STRASTI

20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom
FOTO Hit frizure i boje kose koje će dominirati u 2026. godini
AKO RAZMIŠLJATE O PROMJENI...

FOTO Hit frizure i boje kose koje će dominirati u 2026. godini

Godina 2026. donosi povratak prirodne ljepote, ali uz dozu sofisticiranog luksuza. U fokusu su frizure koje naglašavaju teksturu, volumen i osobnost, dok se boje kose okreću bogatim, sjajnim tonovima i nježnim prijelazima
Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka po tome koliko su spremni oprostiti drugima
TKO BRZO NASTAVLJA DALJE?

Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka po tome koliko su spremni oprostiti drugima

U astrologiji, svaki znak ima karakteristike koje oblikuju njihovu sposobnost opraštanja. Iako nitko nije potpuno 'loš' ili 'dobar' u tome, evo kako se znakovi rangiraju prema svojoj sposobnosti da oproste

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025