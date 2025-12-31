Za doček su pjenušci s Plešivice, a od njih se rade i super kokteli!

Tradicija ispijanja pjenušca na svečanim događajima, uključujući doček Nove, vuče korijene iz kraljevskih dvora. Šampanjac je, naime, stoljećima bio simbol statusa, pa su ga aristokrati i plemstvo služili na svim važnim okupljanjima. Trend su, pogađate, postavili Francuzi, ali ubrzo se proširio diljem Europe. Običaj nazdravljanja točno u ponoć počinje se širiti tijekom 19. stoljeća, a od tada mjehurići i podignute čaše postaju simbol radosti, nade i novih početaka, kaže nam Irena Lučić, vinska promotorica i direktorica diWine_projecta, platforme koja već više od deset godina promovira vino i vinsku kulturu.

