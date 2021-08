Zbog izuzetne hranjive vrijednosti jaja se mogu ubrojati u najvrjednije namirnice u prehrani, a dodatna je prednost to što se većina obroka s jajima može spraviti brzom uz malo truda i relativno jeftino. Iako ih najčešće jedemo jednostavno kuhana ili pečena, odnosno kao kajganu za doručak, vrijedi istražiti recepte za obroke koji mogu biti posluženi za ručak.

Donosimo vam 4 recepta za jela s jajima objavljena na portalu Food&Wine.

Gljive u šeriju s pečenim jajima na tostu

Sastojci (za 4 osobe):

- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja, plus još malo ulja za premazivanje tave

- 3/4 kilograma miješanih gljiva, narezanih na ploške debljine pola centimetra

- sol i svježe mljeveni papar

- 1/2 manjeg luka, tanko narezanog

- 1/4 šalice suhog šerija

- četiri kriške bijelog kruha za tost debljine 1/2 centimetra

- 2 žlice neslanog maslaca

- 4 velika jaja

- 2 žlice grubo nasjeckanog peršina

Priprema:

Korak 1

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.

U velikoj tavi zagrijte 2 žlice maslinova ulja, dodajte gljive i začinite solju i paprom. Poklopite i prodinstajte na umjerenoj vatri, miješajući nekoliko puta, dok ne omekšaju, oko 4 minute. Dodajte luk, poklopite i dinstajte uz povremeno miješanje dok luk ne omekša i gljive ne porumene, oko 3 minute. Dodajte šeri i kuhajte dok sva tekućina gotovo ne ispari, oko jednu minutu. Začinite solju i paprom. Maknite s vatre, poklopite i ostavite sa strane.

Korak 2

Kriške kruha složite na veliki lim za pečenje i premažite maslinovim uljem. Pecite u pećnici oko 6 minuta, dok se ne zapeče. Prenesite na tanjure.

Korak 3

U velikoj tavi koja se ne lijepi otopite maslac na umjerenoj vatri. Razbijte jaja jedno po jedno i spustite ih u tavu. Pecite ih dok bjelanjci ne budu čvrsti, a žumanjci još tekući, oko 5 minuta.

Korak 4

Žlicom stavite smjesu gljiva na tost i stavite po jedno pečeno jaje gore. Ukrasite peršinom i poslužite.

Savjet

Gljive možete pripremiti i dan ranije, pa ih onda samo zagrijte na sobnu temperaturu prije posluživanja. Jelo se može poslužiti uz čašu crvenog ili sivog pinota.

Kajgana i avokado za doručak

Sastojci (za 4 osobe)

- 4 peciva, prerezana

- 4 kriške sira

- 2 žlice neslanog maslaca

- 8 velikih jaja, umućenih u kajganu

- sol i papar po želji

- 1 zreli avokado, narezan na tanke kriške

- mladi luk za ukrašavanje

Priprema:

Korak 1

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Stavite peciva na lim za pečenje obložen papirom i donje kriške prekrijte kriškom sira. Pecite dok se sir ne otopi, 2 do 3 minute.

Korak 2

U međuvremenu, u velikoj tavi otopite maslac. Dodajte jaja i kuhajte na laganoj vatri, miješajući, dok se ne počne zgušnjavati, oko 2 minute. Začinite solju i paprom te nastavite kuhati dok se jaja ne sjedine, još oko 2 minute dulje. Žlicom podijelite jaja po polovicama peciva na kojima je sir i dodajte nekoliko kriški avokada. Ukrasite mladim lukom, poklopite vrhom peciva i poslužite.

Pita od jaja s rikotom i mladim lukom

Sastojci (za 8 osoba)

Kora za pitu:

- 1 ¾ šalice univerzalnog brašna i malo brašna za posipanje

- ½ žličice soli

- 1 ½ štapića neslanog maslaca, narezanog na kockice, dobro ohlađenog

- oko 160 grama krem sira, narezanog na kockice

- 2 žlice ledene vode

Nadjev:

- 10 glavica mladog luka

- 1 žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja

- ½ žličice listova timijana

- soli i papra po želji

- 6 velikih jaja

- 1 ¼ šalice vrhnja

- 1 šalica punomasnog mlijeka

- 1 šalica listova baby špinata

- 1 šalica naribanog sira (Gruyèrea ili sličnog tvrdog sira)

- 1 šalica ricotte

Priprema:

Korak 1

U velikoj zdjeli pomiješajte brašno i sol. Miješalicom za tijesto ili prstima izrežite maslac i krem sir u brašno do veličine graška. Dodajte ledenu vodu i lagano mijesite dok se tijesto ne sjedini. Utisnite u lim za pečenje i prekrijte plastičnom folijomte ostavite u hladnjaku da se stegne, najmanje 30 minuta.

Korak 2

Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto u okrugli oblik promjera 14 cm. Preklopite tijesto i zamotajte u plastiku te ostavite u hladnjaku najmanje 30 minuta.

Korak 3

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje, pa preselite tijesto u njega. Dodajte papir i iznad tijesta, pa uspite grah da ga malo stisne. Pecite praznu pitu oko sat vremena, dok kora ne porumeni. Uklonite grah i papir i pustite da se ohladi. Ostavite pećnicu uključenom.

Korak 4

Smanjite temperaturu pećnice na 160. U velikoj zdjeli umutite jaja s vrhnjem, mlijekom i 2 žličice soli. Umiješajte nasjeckani mladi luk, špinat, Gruyère i ricottu. Ulijte kremu u pitu i posložite 3 do 4 cijela mlada luka preko njih. Pecite 45 do 55 minuta, dok se fil ne napuhne i blago ne porumeni. Ostavite da se ohladi najmanje 20 minuta. Pitu poslužite toplu ili na sobnoj temperaturi.

Savjet

Ljeti se umjesto špinata može staviti i lišće mlade koprive (prije cvjetanja). Prilikom rukovanja sirovom koprivom ne zaboravite nositi rukavice.

Miješano zelje s poširanim jajima i lješnjacima

Sastojci (za 6 osoba):

- 1/8 žličice suhog komorača

- 1/8 žličice mljevenog kima

- 1/8 žličice sladića u prahu

- prstohvat mljevenog cimeta

- 1 žlica destiliranog bijelog octa

- 6 velikih jaja

- 1/2 kilograma miješanog zelja: poput mizune, divlje rukole

- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

- morska sol

- 1/4 šalice nasjeckanih tostiranih lješnjaka

- cvjetovi bazge ili bilo koji mali jestivi cvijet za ukrašavanje

Priprema:

Korak 1

U maloj zdjeli pomiješajte komorač, kumin i sladić u prahu (ako ga koristite) te cimet.

Korak 2

Zagrijte veliku posudu s vodom. Dodajte ocat. Jedno po jedno, razbijte 3 jaja u malu zdjelu, a zatim ih ubacite u kipuću vodu, ostavljajući nekoliko centimetara između njih u loncu. Poširajte na umjerenoj vatri dok se bjelanjci ne stegnu, a žumanjci još nisu do kraja tvrdi, oko 3 minute. Žlicom s prorezima premjestite jaja na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Ponovite sa scva 3 jaja.

Korak 3

U veliku zdjelu premjestite zelje i prelijte uljem te začinite solju. Podijelite u tanjure i prelijte poširanim jajima. Pospite mješavinom začina, ukrasite lješnjacima i cvijetom bazge i poslužite.

