Za dugi život: 99-godišnji glumac Dick Van Dyke otkriva koje dvije stvari treba izbjeći

Legenda filmskih mjuzikala Mary Poppins i Chitty Chitty Bang Bang, Dick Van Dyke, uoči svog stotog rođendana otkrio je što smatra tajnom dugovječnosti.

Foto: IMDB

Američki glumac, koji 13. prosinca navršava 100 godina, u novom je intervjuu izjavio da je tijekom života uspješno izbjegavao dvije stvari: ljutnju i mržnju. Upravo to, kaže, “drži ga na nogama”.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Mnogi koji dožive 100 godina dijele 'superljudsku' sposobnost | Video: 24sata Video

Kako ističe, nikada nije uspio “stvoriti istinski osjećaj mržnje”, a svoje 99 godine pripisuje vedrom, optimističnom pogledu na svijet. “Uvijek sam smatrao da ljutnja izjeda čovjeka iznutra – kao i mržnja”, rekao je za časopis People. “Postojale su stvari koje nisam volio i ljudi s kojima se nisam slagao, ali nikada nisam osjetio onu vrstu ‘usijane’ mržnje.”

Svoj put kroz dug život pripisuje i supruzi Arlene, koja ima 54 godine. “Naša trajna romansa najvažniji je razlog zašto se nisam pretvorio u osamljenog, ogorčenog starca”, napisao je u svom nedavnom zdravstvenom dnevniku za The Times. “Arlene je upola mlađa od mene, a ja se uz nju osjećam kao da imam dvije trećine svojih godina, što je već puno reći.”

21st Annual A Time for Heroes Benefit - California | Foto: Baxter/Press Association/PIXSELL

Ipak, Van Dyke otvoreno priznaje da se u poznim godinama osjeća “umanjeno”, i fizički i društveno. “Svi moji najbliži prijatelji iz mladosti više nisu živi, i to je jednako usamljeno koliko zvuči.”

Unatoč svemu, ostaje nevjerojatno aktivan. Objavio je novu knjigu 100 Rules For Living To 100, u kojoj svako pravilo proizlazi iz neke osobne priče.

Glumac koji se prošle godine pojavio i u glazbenom spotu benda Coldplay, i dalje zrači mladenačkim entuzijazmom. “Za nekoga tko ima 100 godina, osjećam se stvarno dobro. Nekad imam više energije, nekad manje, ali nikada se ne probudim loše volje. Osjećam se kao da mi je 13.”

O nasljeđu ne razmišlja kroz vlastito ime, već kroz radost koju će njegova glazba i dalje donositi. “Sve je u pjesmama koje ostaju. Sve dok djeca s ponosom pjevaju Supercalifragilisticexpialidocious ili skaču u ritmu Chim Chim Cher-ee, najvažniji dio mene bit će živ.”

Van Dykeova sedam desetljeća duga karijera donijela mu je brojne nagrade, četiri Emmyja, Tony za Bye Bye Birdie i Grammy za soundtrack Mary Poppins.

Uvršten je u Kuću slavnih televizije 1995. godine i ima svoju zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih. Svoj život tumači na jednostavan način: “Prekrasno ispunjen i uzbudljiv život, na koji se ne mogu požaliti.”, piše msn.