Za hrabre: Istinite horor priče od kojih se 'diže kosa na glavi'

Mnogi ljudi svoje su istinite horor priče odlučili podijeliti na internetu, a mi vam donosimo nekoliko njih od kojih ćete se sigurno naježiti.

Žena je ispričala kako se, kad je bila djevojčica, morala svaki dan igrati sama. Imala je malu prijateljicu koja bi dolazila i igrala se s njom. Zvala se Claire Nugent, imala je kovrčavu crvenu kosu i bila je vrlo slatka. Kasnije u životu, otišla je provjeriti obiteljsko stablo iz Irske i otkrila da je njezina prabaka imala crvenu kovrčavu kosu, a zvala se Claire Nugent, donosi Bright Side.

Darcel se sjeća da je s 3 godine otrčao u maminu i tatinu sobu plačući i govoreći da pokraj njegovog kreveta stoji neka žena.

- To je trajalo neko vrijeme dok se moji roditelji nisu odlučili preseliti. Ispostavilo se da je vlasnikova žena umrla upravo u toj sobi u kojoj sam ja boravio - priča Darcel.

Otac žene koja je podijelila svoju priču je preminuo prije 20 godina.

- Nešto kasnije, kada je jedan od mojih nećaka imao skoro 3 godine, bio je u mojoj kući, gledao i smiješio se i rekao je 'vidi djed je tamo, smiješi se' - otkriva Inma.

Na Redditu je muškarac opisao svoj san. Sanjao je da razgovara sa svojim preminulim prijateljem na zabavi.

- I u snu je moja prijateljica Chelsea bila tamo i moj preminuli prijatelj nam je rekao da je 'on dobro'. Sljedećeg jutra nazvala me Chelsea i ispričala mi svoj san. Bio je potpuno identičan mom, ista zabava i sve - ističe on.

Na Twitteru, odnosno X-u, Renee je ispričala kako ju je sin kada je imao oko 4 ili 5 godina, pitao sjeća li se ona kad je on bio veliki, a ona mala, kako su ručali pored rijeke...

- Sin je dobio ime po mom djedu koji me vodio na rijeku na izlete - kaže ona.

Jedne noći, kada je sin ove žene imao oko tri godine, rekao joj je kako mu se ona više sviđa nego njegova 'lažna mama'. Mama ga je potom upitala tko je njegova lažna mama, na što joj je on odgovorio da ju ona ne može vidjeti, jer ga ona dolazi ušuškati nakon nje.

- Moja je kći jako rano progovorila i s otprilike 18 mjeseci govorila je o 'znaš mama, sjećam se prije otprilike 125 godina, kad sam bila mrtva...', a očito tada s njom, u toj dobi, nikada nisam razgovarala o konceptu smrti. Čudno! - ispričala je Lucy na društvenim mrežama.

Muškarac je sanjao da razgovara telefonom sa svojim ujakom kojeg nije vidio godinama. Kasnije tog dana, ujak ga je nazvao i želio je razgovarati o istoj stvari o kojoj su razgovarali u snu.

- Izbezumio sam se - prisjeća se tip.

Žena je otkrila kako je datum, mjesec i dan, rođenja njezinog brata isti kao i onaj njihove bake. Datum njegove smrti također je isti kao i njezin. Šanse da se to dogodi su vrlo male, smatra žena.

Mama je nosila malog sina iz kupaonice u spavaću sobu. Bacila je pogled u sobu dok je prolazila putem.

- Učinilo mi se da vidim čovjeka kako sjedi na mom krevetu. Pretpostavila sam da su sjene i da me oči varaju i nisam ništa rekla, da bi me tada moj sin upitao 'tko je starac koji sjedi na tvom krevetu, mama?' - prisjetila se žena.