'Za klimu': Djevojčica odlučila promijeniti svijet i uspjela je!

Šveđanka Greta Thunberg (16) prošlog je kolovoza započela prosvjed protiv klimatskih promjena ispred zgrade švedskog parlamenta. Njezini su je roditelji od toga pokušali odvratiti, a prijatelji iz razreda odbili su joj se pridružiti. Prolaznici su sa sažaljenjem i zabrinutošću u očima gledali tada nepoznatu 15-godišnjakinju koja je usamljeno stajala s ručno ispisanim natpisom. To je činila svakog petka, bila kiša, snijeg, ili pak sunce.

POGLEDAJTE VIDEO:

Osam mjeseci kasnije ova je tinejdžerica diljem svijeta postala model za odlučnost i inspiracija za pozitivne promjene. Uprla je prstom u vodeće političare i korporativne menadžere, a njezin natpis Skolstrejk för Klimatet (Školski štrajk za klimu) preveden je na desetke jezika. Pridružili su joj se milijuni mladih.

Foto: ILZE FILKS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Pravi veliki globalni prosvjed za očuvanje naše klimu ovog petka čini se da će biti jedan od najvećih koje je svijet ikada vidio. I Hrvatska će se sutra, u 12.30, priključiti akciji koju je kod nas organizirala školarka Laura Skala s kolegama iz nekoliko zagrebačkih srednjih škola na Europskom trgu u Zagrebu. Laura kaže da im je Greta velika inspiracija te misli da joj se stvarno svi mogu zahvaliti za ovaj pokret.

- Nominirana je za Nobelovu nagradu za mir i jako smo svi sretni zbog toga, zaslužila je - kaže Laura.

Naravno, dodaje, nadaju se da će ju i osvojiti. Cilj pokreta je da se cijeli svijet pokrene i osvijesti, a ne samo Hrvatska.

- Interes je velik, imamo veliku podršku sa svih strana i očekujemo više ljudi nego sto smo očekivali kada smo započeli cijelu priču. Podržavaju nas i kolege iz Splita s kojima smo u kontaktu. Dali smo im sve potrebne informacije i nadamo se da će biti uspješni - uzbuđeno kaže Laura.

I Greta je uzbuđena.

Foto: Daniel Bockwoldt/DPA/PIXSELL

- Nevjerojatno. Uključilo se dosad više od 71 zemlje i 700 mjesta i gradova. Brojke rastu i to sad postaje vrlo, vrlo zabavno - kaže djevojka koja je prije ovog globalnog pokreta bila vrlo introvertirana, te se, osim škole, nije ničime bavila.

- Uvijek sam bila ona djevojka u pozadini koja ništa ne govori. Mislila sam da ne mogu napraviti nikakav pomak jer sam premala - objašnjava Greta. Nikad nije bila poput druge djece. Njezina majka Malena Ernman, jedna je od najslavnijih švedskih opernih pjevačica, a otac Svante Thunberg, glumac. Prije četiri godine joj je dijagnosticiran Aspergerov sindrom, oblik autizma i izuzetna socijalna povučenost.

Foto: Daniel Bockwoldt/DPA/PIXSELL

- Ponekad previše razmišljam. Neki ljudi jednostavno puštaju stvari od sebe, ali ja ne mogu, pogotovo ako me nešto brine ili rastužuje. Sjećam se kad sam bila mlađa, u školi su nam profesori pokazivali dokumentarce o plastici u oceanu, gladne polarne medvjede. Plakala sam. Moje je prijatelji iz razreda isto to potreslo, ali su nakon toga prestali o tome razmišljati i bavili su se nečim drugim. Ja to nisam mogla, jer kao da su mi te slike 'zaglavile' u glavi - priča Greta.

Prihvatila je to i odlučila pretvoriti u motivirajuću snagu za promjene, umjesto da stalno upada u depresiju. Kad je imala osam godina, prvi je put naučila nešto o klimatskim promjenama, i bila je šokirana što odrasli taj problem ne shvaćaju ozbiljno. To nije bio jedini razlog zbog kojeg je postala depresivna nekoliko godina kasnije, ali je i to na nju značajno utjecalo. Pitala se hoće li imati budućnost, ali to nije ni sa kime dijelila, što nije bilo zdravo. Postala je tada toliko depresivna da je prestala ići u školu.

- Roditelji su se angažirali i puno smo počeli pričati, a zatim sam im ispričala o svojim brigama i zabrinutosti zbog klimatske krize i okoliša. I bilo je dobro da sam to skinula s duše - iskrena je ova plavokosa djevojka.

Pogledajte KARTU gdje će se u PETAK prosvjedovati

Foto: Daniel Reinhardt/DPA/PIXSELL

- Rekli su mi da će sve biti u redu. To naravno nije pomoglo, iako je bilo dobro razgovarati. A onda sam nastavila dalje govoriti o tome te roditeljima pokazivala slike, grafikone i filmove, članke i izvještaje. Nakon nekog vremena počeli su me slušati, i tada sam zapravo shvatila da mogu učiniti neku dobru promjenu. Kad sam izašla iz depresije, pomislila sam: "To je samo gubitak vremena, jer mogu mnogo toga učiniti od svog života" - kaže.

Otkrila je da ima izvanredne moći uvjeravanja, a majka je čak odustala od letenja avionima zbog pretjeranog zagađenja, što je utjecalo na njenu karijeru, a otac je postao vegetarijanac.

- S godinama nam je ponestalo argumenata. Nastavila nam je pokazivati ​​dokumentarce, a knjige smo i tako čitali zajedno. Prije puno toga nisam znao, a kako je promijenila nas, sada mijenja velik broj ljudi. Nismo to predvidjeli. Nevjerojatno je to. Ako se ovako nešto moglo dogoditi, onda je sve moguće - kaže njen ponosan otac.

Greta sama kaže kako nije dobra u komunikaciji s ljudima, no zadovoljstvo joj je govoriti pred velikom masom ljudi. Kaže kako nema tremu i nije nervozna. Naglašava da je potrebna promjena i potrošačkih navika, a ne samo jadikovanje o promjenama. Ona je veganka, a u inozemstvo putuje samo vlakom.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Gretin prosvjed inspiriran je prošlogodišnjim prosvjedom studenta u Parklandu na Floridi protiv američkog zakona o oružju zbog masakra u tom kampusu. Greta je bila dio skupine koja je željela učiniti nešto slično kako bi podigla svijest o klimatskim promjenama, ali nisu se mogli složiti što će točno raditi. Prošlog ljeta, nakon rekordnih vrućina u sjevernoj Europi i šumskih požara koji su opustošili Švedsku, Greta je odlučila sama krenuti u akciju. Bio je to 20. kolovoza.

Foto: Steffen Trumpf/DPA/PIXSELL

- Oslikala sam parolu na komadu drveta i napisala još neke činjenice za prolaznike. Sjedila sam ispred parlamenta otprilike od 8:30 do 15 sati, redoviti školski dan. A onda, drugog dana, pridružili su mi se ljudi, a nakon toga su stalno dolazili - kaže. Prosvjedovala je tako svaki dan dan do nacionalnih izbora. Nakon toga, pristala je održati govor pred tisućama ljudi na skupu, iako se roditelji nisu slagali oko toga. No bila je strastvena i uporna. Na besprijekornom engleskom poslala je poruku svijetu putem društvenih mreža, a njen otac kaže da je i zaplakao. Ljudi sa selektivnim autizmom imaju tendenciju da brinu više od drugih, a Greta je to dobro upotrijebila na sastancima s političkim vođama i s milijarderskim poduzetnicima u Davosu.

- Ne želim da nam dajete nadu. Želim da paničarite. Želim da osjetite strah koji ja osjećam svaki dan. I onda želim da djelujete - rekla im je tada.

Foto: Monika Skolimowska/DPA/PIXSELL

Njena tako velika briga za svijet samo je nastavak brojnih znanstvenih istraživanja o globalnom zatopljenju zbog ogromne emisije plinova koja se mora smanjiti do 2030., a što zahtijeva daleko veći pritisak na političare i korporacije. Nitko se u posljednjih osam mjeseci nije pokazao učinkovitijim od Grete. Iako ona kaže kako ne osjeća veliki pritisak.

Na društvenim medijima već su je napadali zbog njenih akcija, ali čini se kako ni zbog toga nije previše uzbuđena.

- Očekivala sam kad sam počela da će ovo biti nešto veliko, a onda da će krenuti i val mržnje - kaže ona.

- Ali to je pozitivan znak. Mislim da to što nas vide kao prijetnju znači da se nešto promijenilo, a mi smo ta razlika - kaže.

Foto: ILZE FILKS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Namjerava prosvjedovati ispred parlamenta svakog petka sve dok politika švedske vlade ne bude u skladu s pariškim sporazumom o klimi. No dotle će se dizati u 6 ujutro kako bi se pripremila za školu, a govore će pisati u slobodno vrijeme.

- Naravno, potrebno je mnogo energije za to. Nemam puno slobodnog vremena. Ali stalno se podsjećam zašto to radim, a onda samo pokušavam učiniti što je više moguće.

To nije utjecalo na njen školski uspjeh, jer redovno piše domaću zadaću, i među prvih pet je u svom razredu.