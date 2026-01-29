'Za ključni simptom raka crijeva mislila sam da je komplikacija u trudnoći. Ne činite istu grašku!'

Alice Norris (35) iz Newcastlea tijekom druge trudnoće počela je primjećivati krv u stolici. Budući da je samo godinu dana ranije rodila sina, znala je da su hemoroidi česta pojava u trudnoći pa nije odmah posumnjala na nešto ozbiljnije. Danas se nada da će njezina priča pomoći u razbijanju tabua i potaknuti druge da na vrijeme reagiraju.

- U kasnijim fazama trudnoće primijetila sam krv, ali sam znala da su hemoroidi česti i nisam željela paničariti - ispričala je. Ipak, kada su se pojavile i promjene u izgledu stolice, odlučila je da će se, ako se stanje ne popravi nakon poroda, javiti liječniku.

Nakon što je rodila kćer, danas staru 11 mjeseci, simptomi nisu nestali. Naprotiv, svakodnevno je primjećivala razlike, a osim krvarenja javila se i češća potreba za odlaskom na toalet te osjećaj hitnosti.

- Kad sada gledam unatrag, zvuči glupo što nisam ranije otišla liječniku. Ali to mi je bila druga trudnoća i poznavala sam ljude koji su imali pile. Sve sam pripisala trudnoći - priznala je.

Nakon što su se ona i suprug Olly priviknuli na život s dvoje male djece, Alice je posjetila liječnika opće prakse kako bi isključila ozbiljnije uzroke. Početni testovi stolice, koji otkrivaju prisutnost krvi, bili su uredni, a rečeno joj je i da je rizik od raka nizak jer nema obiteljsku povijest bolesti i vodi aktivan život.

Liječena je zbog hemoroida, no u lipnju 2025. upućena je na kolonoskopiju, ključnu pretragu za dijagnostiku raka debelog crijeva. Odmah nakon zahvata, liječnici su je odveli u zasebnu prostoriju.

- Znala sam da će mi se svijet okrenuti naglavačke - rekla je. Liječnici su joj potvrdili da su pronašli velik tumor i da su gotovo sigurni da je riječ o raku.

Dodatnu zabrinutost izazvala je pretraga koja je pokazala sumnjive promjene na plućima, što je upućivalo na mogućnost širenja bolesti.

- Tih 20 minuta bilo je vjerojatno najgorih u mom životu - prisjetila se. Srećom, PET snimanje koje je uslijedilo nije potvrdilo metastaze.

Alice je započela s kemoradioterapijom i morala odmah prestati dojiti.

- Odjednom je sve izgledalo drugačije. Krvne pretrage, terapije, bolnice… bila sam odvojena od četveromjesečne bebe, a suprug je praktički sam brinuo o novorođenčetu i malom djetetu - rekla je.

Terapija je bila iznimno iscrpljujuća, mučnine, gubitak kose, nesanica, no pokušavala je zadržati pozitivan duh.

- Jedina zabavna nuspojava bile su neodoljive želje za pilećim nuggetsima - dodala je kroz smijeh.

Liječnici je danas pomno prate jer je stadij bolesti proglašen medicinski neizvjesnim. Obitelj bi ovih dana trebala saznati je li liječenje bilo uspješno, a nada je operacija na proljeće. Najveći izazov, kaže, jest neizvjesnost, osjećaj koji joj je, nažalost, poznat još od prije osam godina, kada joj je majka preminula od raka krvi.

Svoju priču odlučila je podijeliti kako bi podigla svijest o raku debelog crijeva i njegovim simptomima te potaknula ljude da na vrijeme potraže pomoć.

- Možda će nekome spasiti život - poručila je.

Rak debelog crijeva drugi je najčešći oblik raka u Ujedinjenom Kraljevstvu, s više od 44 tisuće novih slučajeva godišnje. Simptomi uključuju promjene u pražnjenju crijeva, krv u stolici, bolove u trbuhu, nadutost, gubitak tjelesne težine i umor. Liječnici naglašavaju da je bolest izlječiva, osobito ako se otkrije u ranoj fazi.