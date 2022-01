Treba joj samo par minuta dnevno prije kupanja ili tuširanja, kako bi si poboljšala limfni sustav, što pomaže izbacivanju toksina iz tijela, smanjuje natečenost i zadržavanje tekućine, naglašava glumica Gwyneth Paltrow. Također je suho četkanje odlična tehnika za nježni piling kože i osjećaj energije svakog jutra.

- Četkajte od stopala do koljena uz nekoliko kratkih poteza iza koljena gdje je limfa gusta, zatim gore preko bedara do bokova i preko stražnjice. Na rukama počnite na dlanovima i četkajte do laktova, zatim gore preko nadlaktica do ramena - ispričala je Gwyneth za Vogue.

POGLEDAJTE VIDEO: Dnevne i noćne kreme

Suho četkanje je kombinacija kružnih i ravnih pokreta, počevši od stopala prema srcu, ističu stručnjaci.

Četkanje je najbolje raditi na nježan način, ne s prejakim pritiskom. Izbjegavajte pritom rane, ranice i osjetljiva, oštećena mjesta na koži (iritacija, osip i slično).

Suho četkanje se može primjenjivati na licu, no za to treba imati nešto mekšu četku.

Četkanje tijela traje oko 10 do 15 minuta te se nakon toga treba tuširati, kako biste skinuli sve prljavštine s kože.

Metodu suhog četkanja u svijet njege i ljepote uveo je prije oko 30 godina finski doktor Paavo Airola.