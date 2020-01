Za prste polizati: Otkrili smo tajnu našeg najboljeg burgera

Među 50 najboljih burgera u Europi za 2020. godinu, našao se i jedan iz Hrvatske. To je objavio portal Big Seven Travel. Autor najboljeg u državi je Istranin Ivan Zidar, a njegov burger “Mason Burger & Stuff” našao se na odličnom 28. mjestu.

- Neću lagati jer ne možeš krenuti u neke stvari u životu, a da nemaš svoj cilj. Obzirom da imam 40, a sve ide u skladu s godinama, i Mason je mali dio tog velikog plana. Tih šest mjeseci što sam ga stvarao sam mantrao “najbolji, najbolji”..., i taj 'zakon privlačenja' je očito urodio plodom. Cijeli vrijeme kako radim tako i želim, pa je očito to bio dobar plan - rekao je Ivan Zidar.

Burger Mason je, kako nastavlja, jako kvalitetan sa svojim sastojcima, a samo razvijanje peciva za njega je trajao oko tri mjeseca.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ivan je razvijao cijelu priču oko njega, od vizualnog identiteta, daske na kojoj se služi... i kompletnog ga je kaže, “upakirao”, pa je takav ugledao svjetlost dana.

- Nisam niti u snu mogao znati u kojem će sve to smjeru ići, a samo tri mjeseca od kad je izašao dogodila se pobjeda na Burgerfestu u Zagrebu. To mi je puno značilo, a i ovo priznanje mi znači. Moj burger se prodaje kao proizvod u drugim restoranima i to je komercijalni, jako dobar burger. Kod Hrvata je uglavnom glavno jelo meso, krumpir i kruh, a ovaj burger je sve to. Ljudi me znaju pitati kad će ti burger dosaditi, a ja kažem nikad, kao što mi ni jaja ne mogu dosaditi za doručak - odao je Zidar.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ime Mason burger je dobio po njegovom prezimenu - Zidar. Pecivo za burger ima dosta maslaca, a autor kaže da je to jedini pravi način da tijesto radiš s maslacem i jajima. Iako u svakoj državi u koji ide proba burger, Ivan kaže da jako voli i ribu.

- Ja sam ipak dečko s mora i u mojem jelovniku je naravno i riba. Burger mogu jesti jednom tjedno,a volim jesti i dobar steak. Osim peciva od maslaca, u burger stavljam špaletu koja se za Uskrs kod nas tradicionalni radi, a meso za burger je junetina i špaleta, dodaje se rikula te bijelo vino koje je na pecivu, pa zapečeno. Ma za prste polizati - kaže Ivan.

Na kraju je rekao da dok radi najbolji burger u državi obavezno mu u podlozi mora svirati glazba, a trenutno ga inspirira jedan grčki bend.

