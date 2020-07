Za samo 4.000 kn napravio je sinu 'pravu Hobit kućicu za igru'

<p>U lifestyle emisiji Channel 4 televizije <em>'George Clarke's Amazing Spaces'</em> nedavno je gostovao bračni par iz<strong> </strong>Suffolka koji su se pohvalili sa DIY kućicom za igranje za njihovog sina <strong>Thomasa</strong>. </p><p>Za svoj su projekt, rekli su supružnici <strong>Will</strong> i <strong>Laurel</strong>, imali vrlo skroman budžet - od oko 4.000 kn - no to ih nije spriječilo da uz malu pomoć Willovog oca izgrade ovo inspirativno, bajkovito mjesto za igru i odmor.</p><p>Par je troškove dodatno smanjio koristeći neke prirodne materijale koji su im bili dostupni, poput recikliranih krošnji stabala i starih božićnih drvca - a rezultat je, kažu, 'Hobit kuća za igru i odmor' - kako tepaju ovoj drvenoj dječjoj oazi.</p><p>- Nadahnjujuće i čarobno - komentirala je jedna osoba drvenu kućicu na Twitteru, a netko je napisao kako 'dugo nije vidio ljepši prostor za igranje', te kako je dječak Thomas 'sigurno sretan što su se tata i djed tako potrudili'.</p><p>Fantasy kućica rustikalnog dizajna oduševila je i TV voditelja Georgea Clarkea, a mama Lauren je za <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8482487/Man-builds-magical-inspiring-Hobbit-House-479-Amazing-Spaces.html" target="_blank">Daily Mail </a>rekla kako je 'jako ponosna na muža i na svekra', te da je ova kućica sad najveći razlog da obitelj ostane živjeti gdje su sada. </p><p>- Ako budemo selili, ova Hobit kućica ide s nama - rekla je. </p><p>Clarke je razgledavajući zaključio kako unutrašnjost nije ništa manje impresivna od fasade pa je kad je ušao rekao da mu se 'čini kao da gleda slike iz neke knjige bajki'.</p><p>- Doista je romantično i čarobno, prava dječji raj u vrtu - rekao je, a tata Will očito je u izgradnji pazio na svaki detalj.</p><p> Tako je Thomasu unutra napravio i mali sklopivi drveni krevet koji na donjoj strani ima crnu ploču za crtanje i pisanje - da dječak može na istom mjestu biti kreativan ali i odspavati ako mu dođe. </p><p>- Imali smo sreće je su nam mnogi željeli pomoći pa smo dobili neke sitnice i nešto materijala - rekao je tata Will koji je na cijeli ovaj projekt potrošio, kaže, točno 4.000 kn (479 funti). </p><p> </p>