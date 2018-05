Za siću: Izradite tijaru kakvu je Amber Heard imala na Met Gali

Na prošlotjednoj Met Gali s temom "Nebeska stvorenja: Moda i katolička mašta" bilo je svakakvih iznenađenja, a jedno od većih je i tijara koju je nosila glumica Amber Heard (32).

Tijara napravljena od običnog metalnog rajfa, plastičnih vezica u dvije veličine i obojena zlatnim sprejem se može napraviti i kod kuće za 50-ak kuna. Svi artikli su dostupni i u našim trgovinama, treba vam samo malo vremena i strpljenja.

Ubrzo nakon eventa, društvene mreže počele su 'brujati' o neobičnom ukrasu na koji se glumica odlučila, piše američki Insider.

My favorite part of this year's #MetGala was realizing that Amber Heard is a DIY queen. pic.twitter.com/sk6YIlIZbI