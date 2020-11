Za sklad u vezi ormariće stavite na obje strane kreveta u sobi

Dok ležite na krevetu, stopala vam ne bi trebala biti okrenuta prema prozoru.budu izravno vidljivi. To bi moglo loše utjecati na financijsko stanje

<p>Pozitivna energija u domu ovisi o dobrom rasporedu i položaju namještaja. Što se tiče samog ulaza u kuću, ne dopustite da pada sjena. Na hodniku kraj ulaznih vrata izbjegavajte sve što bi moglo “spriječiti” pozitivnu energiju da ulazi i cirkulira u domu, poput visokih kućnih biljaka ili stalaka.</p><p>Prema Feng shuiju, pozitivna energija dolazi na glavna vrata pa se ne preporučuje graditi kuću tako da je stubište usmjereno direktno prema ulaznim vratima. Dnevna soba trebala bi biti direktno povezana s glavnim vratima. Naime, gosti ne bi trebali prolaziti pored kuhinje i spavaćih soba prije nego što uđu u vašu dnevnu sobu jer to može dovesti do gubitka privatnosti. Osim toga, kaže se da takav raspored može poremetiti vašu karijeru.</p><p>Za više energije postavite noćne ormariće sa svake strane kreveta u vašoj spavaćoj sobi. Osim što ćete i vi i partner imati vlastite prostore za odlaganje stvari, stvorit će se ravnoteža energije.</p><p>To će potaknuti stvaranje harmonije u vašoj vezi i ublažavanje potencijalnih nesuglasica. Postavite uzglavlje uz čvrsti zid. To poziva stabilnu energiju u spavaću sobu te omogućuje lak i neometan san. Nemojte postavljati ogledalo tako da gleda prema krevetu.</p><p>Dok ležite na krevetu, stopala vam ne bi trebala biti okrenuta prema prozoru. Pri otvaranju glavnih vrata kuhinje pazite da štednjak i hladnjak budu izravno vidljivi. To bi moglo loše utjecati na financijsko stanje. Suzdržite se od postavljanja ogledala u kuhinji. Nije dobro da se hrana zrcali dok se kuha jer biste tako mogli prizvati nesreću. Za stolove u kući najbolje je da su pravokutnog oblika, a ako već nemate takve, bitno je da ne prevladavaju nepravilni oblici.</p>