Evo gdje u domu držati biljke za sreću i blagostanje svih ukućana

<p>Želite li živjeti u sretnom domu, pazite da vam biljke u teglama nisu suhe i izbjegavajte kuću ukrašavati osušenim cvijećem. Ukoliko je bilje u teglici propalo i osušilo se - bacite ga. Mrtve stvari u dom unose mrtvu energiju, a to ne želite.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Simbolika cvijeća:</p><p>Također, neke biljke privlače lošu energiju, to su one koje imaju oštre dijelove ili bodlje. Uvijek birajte biljke koje nisu šiljaste, već oble i ugodne na dodir.</p><p>Na primjer, zaobljeno bilje simbolizira rast i napredak u životu te potiču stvaranje pozitivnog ozračja u domu. S druge strane, palma ima šiljaste listove, ali ipak simbolizira dugovječnost - poželjno ju je držati u sjevernom ili istočnom dijelu kuće. </p><p>Svakako nabavite orhideju jer, ona doprinosi istjerivanju svega štetnog iz doma i stvaranju savršenstva i čistoće. Ona je odličan izbor ako pokušavate postati roditelji jer simbolizira oplodnju.</p><p>Umjetno cvijeće nije najbolji izbor, iako radi manje štete od osušenog. Ukoliko želite umjetno cvijeće, vodite brigu o tome da se na njemu ne gomila prašina jer to priziva kaos i lošu energiju.</p><p>Savjeti gdje u domu držati biljke:</p><h2>Dnevna soba</h2><p>Ova prostorija mnogim ljudima služi za druženje, povezanost i pomlađivanje, stoga je napunite biljkama. Stavite ih na police, na stol, na dasku pokraj prozora, objesite neka vise s plafona...</p><p>Okružite se zelenilom jer ono potiče rast i procvat života svih ukućana. Kada sve to bilje izbaci nove male listiće, učinak dobrobiti se povećava.</p><h2>Blagovaonica i kuhinja</h2><p>Sukulenti u velikoj tegli na stolu u blagovaonici odličan su izbor za ovu prostoriju. Oni privlače dobru energiju. Za kuhinju su idealni mali vrtovi postavljeni uz prozor, u njima možete saditi razno začinsko bilje, poput peršina, bosiljka...</p><h2>Kupaonica</h2><p>Tu je dobro imati biljke koje vole vlagu. Na primjer, orhideje znaju uspijevati na ovakvim mjestima pod uvjetom da postoji izvor prirodnog svjetla.</p><h2>Spavaća soba</h2><p>U ovoj prostoriji ne želite imati previše biljaka, jer su one aktivne (jang) energije koja može sabotirati opuštanje i obnovu organizma. No, postoji jedna biljka koja je poželjna u spavaćoj sobi, a to je afrička ljubičica koje simboliziraju ljubav i novac.</p><p>I ljiljani su dobar izbor jer njegovi zaobljeni listovi djeluju umirujuće, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/where-to-place-your-houseplants-according-to-feng-shui" target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p><p> </p>