Za spas veze: Dopustila sam da ima ljubavnicu, on je sretan...

Kad su u pitanju ljubav i seks, većina se parova, kako kaže seksologinja Tracey Cox, drži poznatog i tradicionalnog modela odnosa zajedničkog života i općenito se ponašamo u ljubavi kao naši prijatelji i članovi obitelji.

Ali ne moraju se svi pridržavati 'pravila' - a ne bi ni trebali.

- Baš kao što je svaka osoba jedinstvena, tako su i odnosi, a ponekad da bi stvari funkcionirale morate razmišljati 'izvan okvira' - kaže Cox.

Ispričala je tri slučaja svojih klijenata koji su se usudili razmišljati i raditi drugačije. Foto: Dreamstime

ŽIVIMO ODVOJENO, ALI SMO SKUPA KAO PAR

- Volim ga i on voli mene ali ne možemo živjeti zajedno. Jednostavno smo previše različiti. Ja volim spontano živjeti, a on red. Izbirljiv je prema hrani, dok ja jedem što god ima u hladnjaku. On je uredan, ja sam neuredna.

- Izlazili smo dvije godine i odlično smo se slagali, ali kad smo se uselili skupa svađali smo stalno. Prekinuli smo, ja sam se odselila, a onda smo se počeli opet viđati - ispričala je djevojka.

Cox kaže da oko deset posto parova u Velikoj Britaniji živi odvojeno, ali su u vezi kao par koji živi odvojeno vlastitim izborom.

- Ako seks nije dostupan 24/7, želite ga još više - priča Cox za Daily Mail i ističe da su neki parovi potpuno kompatibilni po ključnim, važnim karakteristikama, ali sukobljavaju se u svakodnevnim stvarima zbog kojih zajednički život postaje pakao. Zato uspostave alternativni model odnosa koji im odgovara.

Foto: Dreamstime

DOPUŠTAM MU NEKE SEKSUALNE 'PERVERZIJE' - ALI BEZ MENE

Otprilike šest mjeseci nakon što smo se upoznali, suprug mi je priznao da voli dominirati ženama i tjerati ih da izvršavaju neke ponižavajuće zadatke. Pokušala sam raditi s njim ono što mu se sviđa, ali mi se uopće nije svidjelo, ispričala je žena koja kaže:

- Nisam htjela da se on odrekne nečega u čemu uživa iako je bio voljan da me ne izgubi. Zato on ima ljubavnicu koju vidi jednom u dva mjeseca na sat vremena. Ne seksaju se, nema ljubljenja, dodirivanja genitalija ni penetracije. Ponekad će on masturbirati ispred nje, ali ona ni pod kojim uvjetima njega ne dira - ispričala je.

Kaže da, baš zato što mu je nešto od toga dopustila on joj nije ništa radio 'iza leđa', a situacija joj ne smeta je jer 'zna da razlog nije što nju ne smatra seksepilnom'.

- Ne govorim o tome nikome, ali to je dio njega. Ako ga želim, moram to prihvatiti. A on uživa i u 'normalnom' seksu sa mnom - priča žena.

Cox kaže da neki jednostavno bez onog što im se sviđa i što ih uzbuđuje, te da je ponekad bolje takvog nekog pustiti, nego mu uskraćivati ono što mu treba. Jer, ta osoba onda ne uživa u seksu uopće ili će se osjećati uskraćeno za mnoga seksualna zadovoljstva ako joj se uskrati ono što voli.

Foto: Dreamstime

- Neki to ne mogu, ali dopuštenje partneru da zadovolji ono što mu se sviđa bez vas može biti dobro rješenje u ovakvoj situaciji. A ako ne, možda se možete naći negdje 'na sredini' - rekla je Cox.

SPRIJEČILA SAM SUPRUGOVU AFERU S KOLEGICOM

Moj je suprug imao kolegicu s kojom je bio jako blizak, što mi u početku nije smetalo jer sam već po njenoj fotki zaključila da nije njegov tip. Često je pričao o njoj i znala sam da ponekad odu skupa na ručak, ali nisam se osjećala ugroženo dok nije počeo kasnije dolaziti s posla, ispričala je anonimno jedna žena.

Ona kaže da bi joj suprug rekao da je 'bio na piću s par ljudi s posla', ali da je uvijek znala da je zapravo bio samo s njom. A kad je tu ženu prestao spominjati kaže, znala je da je 'vrag odnio šalu'.

.- Kad bi se samo spomenulo njeno ime, na licu sam mu mogla vidjeti da su mu se osjećaji promijenili - priča.

A umjesto da sjedi i promatra kako se njih dvoje zaljubljuju, odlučila je nešto poduzeti. Tako se jedan dan dotjerala i otišla dragog iznenaditi.

- Bili su zajedno u kafiću i razgovarali. Prišla sam im i rekla njemu: "Bok! I mislila da ću te ovdje naći", a onda se nagnula i poljubila ga, te njoj pružila ruku i predstavila se - priča.

Foto: Golubov Igor

- On je izgledao šokirano, a ja sam sjela pokraj nje, nasuprot svog muža, i pustila ga da nas u sebi uspoređuje - kaže. Prema njoj je bila pristojna i 'draga', postavljala joj pitanja o njenom životu, a sve bez imalo ljubomore. .

Nakon 15-ak minuta kolegica se ispričala da mora ići, a on je svoju ženu pogledao i rekao joj:"Jako mi je žao. Ne znam što sam mislio". Od tada je, kaže ona, među njima sve u redu.

Cox kaže da je suočavanje s potencijalnim ljubavnikom partnera jedna od najvažnijih stvari koju možemo učiniti da spriječimo kemiju među njima.

- Razvijanje simpatija prema nekome s posla, tvrdi ona, je često, a vrlo lako ode u nešto 'nedopušteno', bez da itko razmišlja o posljedicama. Zato je ponekad dovoljno nekome samo osvijestiti što bi s tim napravio. I što bi izgubio - zaključila je seksologinja Cox.



