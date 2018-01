Za svaki dan: Vesta je udobna, jednostavna - i vrlo praktična

Negdje u devedesetima gornji dio trenirke uspio se postaviti kao relevantan igrač modne scene koja tad nije uvažavala street-style – trenirka je bila za teretanu i gotovo. No usred pojave grungea i onog monotonog minimalizma kakav se mogao vidjeti na coverima Voguea iz devedesetih, vesta je ni kriva ni dužna postala fora.

Istina, njezina udobnost i praktičnost najveće su joj prednosti, koju su još intenzivirali hip-hoperi, spuštajući je gotovo do koljena. Narasla je do haljetka, no i dalje je imala onaj sportivo štih, dok je moda ovoga milenija nije u potpunosti uključila u svoja nepredvidiva previranja i dala joj status kakav danas ima - vesta je svestrana, voli dobru poruku, pokoji ukras i inzistira na udobnosti.

Foto: Dreamstime

Danas je nosimo i na elegantne hlače, one s crtom ako baš treba, no najbolje funkcionira u društvu s brojnim casual elementima. Hoodica je njezina super-cool sestra. Doslovno je sišla sa sportskih terena i može sakrivati pogled, obožavaju je klinci i oni koji često zaborav- ljaju kišobran.

Sivu tu i tamo mijenjaju za neku električnu, hit su one narančaste i crvene hoodice koje se slažu s onim crvenim čizmicama u špic, koje su nedavno bile mega hit. Da, suprotnosti se privlače, tako da je vesta s kapuljačom danas dio tog street style igrokaza u kojemu uživamo svakodnevno šetajući ulicama. Njezini široki rukavi podsjećaju vas na osamdesete?

Foto: Dreamstime

Da, volumen je već nekoliko godina tako ponosno naglašen, rukavi su postali preveliki, čak se neki modeli mogu usporediti s dekicama. Kao da smo se usput omotali, na putu prema kiosku preko puta stana. Najtopliji modeli, naime, iznutra imaju supermekani deka tekstil, a izvana mogu biti skroz chic - nositi neke perlice, trakice, vezice, kititi se perjem...

No ostavimo sad nakratko po strani te glam komade, vesta siječnja definitivno je kraljica minimalizma i stava ‘Baš me briga’. Iako, ako se desi neki event, tu je uvi- jek lanac ili ogrlica s kristalima, koja će joj podići dozu energije! Dolje može sve – od pencil suknje i grunge čizama, preko boho haljine pa do finih capri hlača od brokata.