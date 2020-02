Za svaki komad dobre vintage odjeće putuju i do Nizozemske

Prije gotovo devet godina Radmila Grba i Andreja Latinović Kler otvorile su pravu malu riznicu vintage second hand odjeće pod nazivom Ulični ormar na adresi Jurišićeva 16 u Zagrebu.

- Svake godine nam raste prodaja, a u trgovinu posljednjih godina mahom sve više svraćaju i turisti - kaže Andreja te dodaje da vintage robu traže i nabavljaju po cijeloj Europi:

- Za svaki komad odjeće putujemo, ali trenutačno se baziramo samo na Europu. Radimo na tome da otputujemo i u Ameriku, ali to je zasad još ideja.

Dodaje da im odjeću i modne dodatke ponekad donose i građani, no u Hrvatskoj se, nažalost, prije jako puno stvari bacalo pa je prave izvorne vintage komade kod nas teško pronaći. Vintage u pravom smislu riječi obuhvaća odjevne komade od 40-ih pa sve do kraja 80-ih godina prošlog stoljeća. Sve što uspiju pronaći i što je očuvano uzimaju za prodaju. Sve je pomno izabrano, kemijski očišćeno i opeglano. Može se naći odjeća koja je jako dobro očuvana, koja se nosila jednom ili ju je netko samo imao u ormaru. Surađuju s vintage kolekcionarima diljem Europe pa je tu razlika između ponude u klasičnom second hand dućanu i onom koji se naziva vintage.

- Mi za nekoliko komada znamo potegnuti do, primjerice, Italije i Nizozemske - kaže.

Osim unikatnog modnog izričaja, vintage second hand trgovine promoviraju i trend održive mode koja je svakako važna po pitanju ekologije i očuvanja okoliša.

- Sad se pokušavamo riješiti i plastičnih vrećica. Staru odjeću koju nismo mogli iskoristiti nastojimo prenamijeniti u shopping torbe, koje bi bile zgodan detalj - tvrdi Andreja.

U vintage odjeći prednost je svakako i u kvaliteti materijala, što je danas puno teže pronaći po razumnim cijenama.

- Komade od, primjerice, 100 posto svile, kašmira ili vune nije lako pronaći, a ako je u pitanju nešto novo, obično je preskupo - tvrdi te dodaje da se kod njih cijene kreću od 30, 50 kuna, pa i do nekoliko tisuća kuna, što je slučaj za originalni klasični Burberry baloner koji je još prije 90-ih proizveden u Engleskoj, dok se danas njihova proizvodnja bazira na istočnom tržištu. U Uličnom ormaru njegova cijena je 1500 kuna.

Osim poznate brendirane odjeće, poput Levi’s 501, Versace, Bulgari, Emilio Pucci, Casucci, Nina Ricci, vintage kolekcija obiluje i šivanim komadima. Tu su i modni dodaci, od cipela, šešira, turbana, torbica..., kao i odjeće za muškarce. Ponekad se zna naći i dječjih vintage komada.

- Dolaze sve generacije, od tinejdžera pa do gospođa od 80 godina koje se ovih komada sjećaju iz mladosti. Muškarci dolaze u nešto manjem broju, ali i njih je sve više - kaže te dodaje kako s obzirom na to da odjeću pomno biraju izostaje veliki raspon veličina i najčešće se radi o brojevima od 38 do 44, iako se ponekad “iskopaju” i manji brojevi.

- Prvi put sam ovdje i ima super stvari u starinskom štihu. Oblačim se u ovakvom nekakvom stilu i sigurno ću pronaći nešto za sebe - kaže Dalija (19), koja je slučajno otkrila vintage blago.

Imaju sezonska sniženja četiri puta godišnje i dvije dvorišne rasprodaje, najčešće u lipnju i rujnu.

