Za sve budžete: Košulja, sako, cipele i hlače za samo 1199 kn

Maturant će u prosjeku potrošiti minimalno 1500 kuna na odjevnu kombinaciju za maturalnu večer.

U mnogim trgovinama već u veljači organiziraju promotivne ponude i akcijske prodaje paketa vezanih za maturalne večeri, a maturantima se u većini prodavaonicama odobrava i poseban popust. Galileo ima nekoliko paketa za maturante koji za 1199 kuna mogu kupiti sako, hlače, košulju i cipele. S obzirom na to da im trebaju i “detaljčići” poput kravate ili leptir mašne, maturanti imaju popust od 40 posto na sve odjevne predmete izvan paketa.

Čakovečki modni brend Gallotti nudi kvalitetna odijela modernog kroja za maturalnu zabavu po cijeni od 999 kuna. Veličine su 44, 46, 48 i 50, uz međubrojeve 24/4, 27/4. Neke trgovine poput Zare nisu davale posebne pogodnosti za maturante, ali imaju povoljnije redovite cijene nego drugi.

Oglasnik i besplatna odijela

Prosječni sako tamo stoji oko 600 kuna, a u osnovnom paketu za 1200 kuna može se dobiti kravatu, košulju, hlače i sako. Za malo skuplji paket treba izdvojiti 1845 kuna, a on sadrži sako, prsluk, košulju, hlače i cipele. No, za sve one koji nisu opterećeni odijelom za maturalnu večer idealna šoping destinacija je internetski oglasnik Njuškalo na kojem su cijene odijela između 200 i 800 kuna.

- To je jedna jedina večer u životu i za tako nešto bih izdvojio i više novaca jer je završiti srednju školu uistinu nezaboravan i neponovljiv osjećaj - rekao nam je maturant zagrebačke gimnazije. Većina se slaže s njegovim mišljenjem, međutim, obitelji slabijeg imovinskog stanja ne mogu svojim maturantima priuštiti niti najosnovniju odjevnu kombinaciju za tu posebnu večer. Zbog toga je sjajna i gesta nekolicine maturanata, koji su nakon svoje maturalne večeri preko oglasa darovali odijela. Na nekoliko oglasnika i stranica osvanuli su takvi oglasi. S obzirom na to da većina škola ima maturalne večeri u različitom terminu, pokloniti odijelo nekom tko ga ne može kupiti sjajna je ideja velikodušnih maturanata koja je oduševila i dirnula jednog mladića.

Ostalo mu za cipele i kravatu

- Iako sam štedio, nisam uspio skupiti dovoljno za odijelo. Tada sam u jednoj grupi na društvenoj mreži vidio da jedan maturant poklanja svoje odijelo, a meni je odgovarao broj. Iskreno, to me spasilo. S dijelom novca kojeg sam uštedio kupio sam cipele i kravatu - kazao nam je jedan maturant dirnut gestom svojih vršnjaka.

Ramena su bitna

Jastučići za ramena trebaju završiti gdje i sama ramena. Ramena su najteža za skrojiti pa se pobrinite da ne vire previše ili su uvučena.

Pravila kopčanja dva i tri gumba

Foto: Thinkstock

Kod sakoa s tri gumba, kopčaju se samo gornja dva, dok se kod sakoa koji imaju dva gumba kopča samo gornji. Rukavi košulje moraju biti dovoljno dugi da “vire” tek oko centimetra ispod ruba rukava sakoa i ne više niti manje.

Smeđe cipele uz sivo ili plavo odijelo

Foto: NEXT LEVEL PHOTOGRAPHY, LLC

Cijene cipela su između 200 i 500 kuna, a važno je i primjereno ih spariti s odijelom. Tako crne cipele najbolje izgledaju uz crno, tamno sivo, svjetlo sivo i plavo odijelo, a smeđe uz plavo, svijetlosivo i smeđe odijelo.