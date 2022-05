Za sve gurmane: U Rovinju je otvoren Weekend Food Festival

U Rovinju je započeo cijenjeni gastro događaj - Weekend Food Festival. Do nedjelje, 8. svibnja, u Staroj tvornici duhana u Rovinju okupit će se poznati ljudi iz svjetske gastro scene, među kojima su jedan od najboljih chefova svijeta Massimo Bottura, najbolji chef svijeta 2021. godine Dabiz Munoz, zvijezda iz Turske Maksut Askar, kao i danski gastro alkemičar Rasmus Munk, regionalna kuharica Ana Roš i brojni drugi. Posjetitelje očekuju razna predavanja, paneli, diskusije i masterclassovi u režiji renomiranih chefova te brojnih eksperata u gastronomiji i ugostiteljstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Recept za štrukle

Rovinjski Weekend Food Festival otvoren je panelom pod nazivom "Manifest hrvatske kuhinje" pod moderatorskom palicom direktora programa Weekend Food Festivala, Hrvoja Petrića. Zajedno s nekima od najistaknutijih profesionalaca hrvatske gastro scene – chefovima Hrvojem Kroflinom, Tvrtkom Šakotom, Denijem Srdočem i poznatim paškim ugostiteljem Borisom Šuljićem, definirali su neke od ključnih točaka i smjerova razvoja moderne hrvatske kuhinje kako bi ona bila ponosno predstavljena stranim i domaćim gostima i medijima.

U fokusu Manifesta je upravo povratak tradiciji i jelima koja sve više nestaju iz naših restorana, a koja bismo trebali oživjeti, osuvremeniti ili čak u svom izvornom obliku ponuditi gostima restorana, hotela, obiteljskih gospodarstva i turističkih imanja.

- Namjera nam je Manifest hrvatske kuhinje, koji je sastavljen po prvi puta u povijesti, uputiti svim relevantnim institucijama, ali i kuharima, restoraterima, hotelijerima, malim proizvođačima, distributerima i svim ostalim akterima gastronomske, ugostiteljske i turističke scene, kako bismo konačno počeli raditi na jačanju prepoznatljivosti Republike Hrvatske upravo po autohtonoj kuhinji, po uzoru na uspješne svjetske primjere dobre prakse - istaknuo je inicijator manifesta Petrić.

Program Weekend Food Festivala zaljubljenicima u raskošan svijet gastronomije nudi najbolje od najboljega uz zvučna imena, vrhunske profesionalce i priliku za networking u srcu magične Istre.

Festival tako kroz brojna predavanja i panele tematizira različite segmente industrije jela i pića, od kulinarskih trendova do miksologije, enologije, maslinarstva i industrije kave, promišljajući pritom o aktualnim temama poput održivosti, proizvodnih procesa te budućnosti gastronomije. Tako će ovaj program pružiti neke od najintrigantnijih gastro tema, ali i obradovati gurmane vrhunskom ponudom hrane, pića, kave i maslinovog ulja.

Uz predavanja i panele, tu su i razni masterclassovi te vođene degustacije, kao što su Coffee Masterclass, radionica "Razvoj okusa u čokoladi – od kakaovca do čokolade", predstavljanje jedinstvene međunarodne izložbe vina "Best of Vinistra", kao i prezentacija najboljih hrvatskih ginova te najboljih svjetskih maslinovih ulja.

