Za sve laike: Znanstvenik Bill Nye objasnio zašto moramo nositi masku uz svijeću i šal

Medicinske maske na licu mogu pomoći u usporavanju širenja korona virusa, no mnogi se tom preporukom znanstvenika i zdravstvenih radnika iz različitih razloga ne slažu

<p>Zato je znanstvenik <strong>Bill Nye </strong>odlučio napraviti eksperiment kako bi dokazao u kojoj je mjeri maska za lice doista učinkovita, piše <a href="https://www.buzzfeed.com/mjs538/bill-nye-face-mask-experiment?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbofficialgoodful&ref=bffbofficialgoodful&">BuzzFeed</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Turski dizajneri osmišljavaju maske za mladenke</p><p>Objavio je video na TikTok profilu kako di dopro "do onih koji jednostavno ne shvaćaju".</p><p>- Maske za lice, poput ove, sprječavaju čestice iz mog respiratornog sustava da dođu u zrak, a potom u vaš respiratorni sustav - pojašnjava Nye potom uzimajući šal te prikazuje kako on blokira kretanje zraka. No sa šalom uspijeva ugasiti svijeću. Znači, šal nije učinkovit, naglašava Nye u svom <a href="https://www.tiktok.com/@billnye/video/6847284138202893574?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fmjs538%2Fbill-nye-face-mask-experiment&referer_video_id=6847284138202893574">videu. </a></p><p>Potom uzima kućnu, platnenu masku za lice koja se sastoji od samo dva sloja tkanine. Pokušao je ugasiti svijeću, no kad je puhnuo kroz masku plamen se jedva pomaknuo. Vrlo učinkovito!</p><p>- Ako nosite ovakvu masku, štitite sebe i ljude oko vas - kazao je Bill.</p><p>Potom je uzeo N95 masku i iskušao istu metodu gašenja svijeće. Plamen se nije ni pomaknuo. Vrlo učinkovito!</p><p>A zatim je Bill poprilično ubrzao u <a href="https://www.tiktok.com/@billnye/video/6847284807072795910?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fmjs538%2Fbill-nye-face-mask-experiment&referer_video_id=6847284138202893574">drugom videu. </a></p><p>- Razlog zašto želimo da nosite masku je naravno, da se zaštitite. No glavni razlog zašto želimo da nosite masku je tak da zaštitite mene od sebe, od čestica iz vašeg respiratornog sustava i spriječite ih da stignu u moj respiratorni sustav. Ovo je doslovno pitanje života i smrti. A kad koristim riječ "doslovno", upravo to i mislim: Pitanje života i smrti. Stoga, kad ste u javnosti, molim vas - stavite masku - zaključio je on.</p><p> </p>