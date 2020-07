Sebi su 'ukinuli' PDV: Državi maske jeftinije nego ostalima...

Virus puni proračun! PDV na zaštitnu opremu je 25 posto, a govori se kako će maske biti obavezne na puno više mjesta nego sad. Ipak, neki ga neće morati plaćati...

<p>Sve se češće čuje kako će zaštitne maske biti obavezne. Paket od 50 troslojnih medicinski maski je u prosječnoj hrvatskoj prodavaonici oko 350 kuna. U tom iznosu je i 70 kuna PDV-a.</p><p>Tu zaštitnu opremu svatko može sašiti kod kuće, govore nam “stručnjaci”. Istodobno na ulazu u vlak policajci ruše na pod roditelje bez tkanine preko usta i nosa, ali visokih 25 posto poreza na zaštitnu opremu vladajući ne misle ukinuti. Taj novac odlazi državi, koja je nametnula pravilo da morate nositi maske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izbacili ga iz vlaka jer nije imao masku </strong></p><p>Prije točno tri mjeseca, 3. travnja ove godine, Europska komisija odobrila je privremeno ukidanje plaćanja carina i PDV-a na uvoz medicinskih proizvoda i zaštitne opreme iz trećih zemalja kako bi pomogla u borbi protiv korona virusa, no kod nas kao da tu odluku nitko nije pročitao.</p><p>Čak 43 telefonska poziva trebala su nam da bismo saznali koliko uopće iznosi porez na zaštitnu opremu. Zvali smo sve područne urede Porezne uprave zato što su nas iz središnjice na njih uputili. Ali od Dubrovnika do Osijeka nitko nije znao odgovor. Konačno su iz ministarstva javili kako je porez na zaštitnu opremu 25 posto te da se ukidanje poreza na uvoz maski odnosi samo na državne organizacije ili one koji uvoze u ime države.</p><p>To znači da će uskoro možda obavezne maske biti jeftinije zaposlenicima državnih organizacija nego onima u privatnim kompanijama. Svi smo mi jednaki, ali neki su jednakiji od drugih.</p><p>Maske su kod nas skupe, jedna je oko sedam kuna, a u popularnoj kineskoj internetskoj trgovini AliExpress su po kunu. Poštarina je besplatna. Nude i popularne maske s čepom, po 20-ak kuna. Internetski oglasnik eBay nudi kutije s 50 troslojnih kirurških maski za 20 dolara i još 20 za poštarinu. To bi bilo oko pet kuna po maski, kad bi se mogla kupiti jedna.</p><p>Na domaćem pregledniku Jeftinije.hr najpovoljnija je tvrtka Alo, alo. Za 305 kuna nude 50 troslojnih maski. PDV je, piše na stranici, uračunat i iznosi 68 kuna, a dostava je 29. Na kraju paket stoji 344 kune, što je 6,88 kuna po maski. Idući najjeftiniji paket košta 350 kuna, a prodaje ga internetska prodavaonica frizerskipribor.com. Bez poštarine to je sedam kuna po maski.</p><p>Hrvatska udruga poslodavaca apelirala je već da se smanji porez na maske, ali država kao da želi dio tržišta prepustiti tzv. sivoj zoni.</p><p> </p>