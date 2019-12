Za uspješniju i sretniju 2020. nazdravite uz ove fine pjenušce

Bregh rosé brut 2017. vinarije Petrač s Hršak Brega pokraj Stubičkih Toplica najbolje je ocijenjeno ružičasto pjenušavo vino između 80 uzoraka iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Italije prispjelih na 4. salon pjenušavih vina u Zagrebu.

Treće mjesto među ružičastim vinima osvojila je Ružica Vinodola brut 2017. Vinske kuće Pavlomir iznad Novog Vinodolskog. Između dva naša pjenušca “ugurao” se Vipava 1894 rosé brut 2017. iz slovenske Vipavske doline. Među najbolje ocijenjenim bijelim pjenušcima “formalno” nije bilo hrvatskih, no prvo i treće mjesto osvojila je vinarija Istenič iz Bizeljskog pokraj hrvatsko-slovenske granice. Vlasnik Janez Istenič gotovo je postao Zagrepčanin. Branio je za juniorsku reprezentaciju bivše države i trebao prijeći u zagrebački Dinamo, no studij vinogradarstva i vinarstva bio je jači od ljubavi prema nogometu pa danas uživamo u vinima koja radi s kćeri Barbarom i sinom Mihom.

Čest je zagrebački gost, a i Zagrepčani rado pohode njegovu vinariju. Isteničev bijeli pjenušac Prestige extra brut 2013. ukupno je najbolje ocijenjeno vino Salona, a treće mjesto osvojio je No. 1 brut, bez oznake berbe, koje je Janez nazvao po broju na svojem golmanskom dresu. Na Salonu, nažalost, nisu sudjelovali neki od najboljih hrvatskih proizvođača pjenušaca.

Vina su ocjenjivale dvije međunarodne komisije sastavljene od “sudaca” s najvećih svjetskih natjecanja, poput Decantera, Mundus Vinija, Concour Mondiala de Bruxelles, pa su njihova priznanja doista dobra preporuka za kupnju uoči novogodišnje noći, ali ne za pucanje čepovima u ponoć, nego za istinsko uživanje.Proizvodnja dobrih pjenušaca poprilično je složena. Grožđe se bere rano, dok je u njemu još puno kiselina.

Foto: 123RF Uobičajenim vrenjem mošta u inoksu ili, rjeđe, drvenim bačvama radi se bazno vino koje je obično toliko kiselo da se jedva može piti. Pretače se u boce i u njima se dodavanjem kvasaca potiče druga fermentacija. Ponajboljim pjenušcima tako godinama prirodnim putem nastaju mjehurići koji zrelom vinu osiguravaju svježinu. Prije puštanja na tržište boce otvaraju, izbacuje se talog i začepe onim posebnim čepom. Pri tome se može dodati liker koji regulira arome i okus pjenušca, tajna je svakog vinara.

No među znalcima su cjenjeniji prirodni pjenušci bez dodanog likera, pojednostavljeno bi se moglo reći da su to oni kiseliji. Uglavnom se mogu prepoznati po oznakama “no dosage” ili “zero dosage”. To je tradicionalna ili klasična metoda proizvodnje pjenušavih vina koju zovu i šampanjskom. Brža, jednostavnija i jeftinija je tankovska ili charmat metoda u kojoj mjehurići nastaju drugom fermentacijom u tankovima i nakon nje se vino puni u boce. Postoje i gazirana vina, no riječ je o jednostavnom dodavanju ugljikova dioksida vinu kao što se radi, primjerice, s kolom.

1. PETRAČ BREGH Rosé brut 2017.

Od cabernet sauvignona je ružičasti pjenušac vinarije Petrač s Hršak Brega pokraj Krapinskih Toplica. Ugodnih je voćnih aroma i svježeg okusa pa će odlično poslužiti kao aperitiv. U tvrtki Vina Akrobat butelja stoji 120 kuna.

2. RUŽICA VINODOLA Rosé brut 2017.

Prošle godine bijeli pjenušac 1288 Vinske kuće Pavlomir pokraj Novog Vinodolskog bio je najbolje ocijenjen na 3. salonu pjenušavih vina, a sad je ružičasti osvojio treće mjesto. Od cabernet sauvignona je, a u vinariji stoji 98 kuna.

3. ISTENIČ PRESTIGE Extra brut 2013.

Samo u najboljim godinama vinarija Istenič iz Bizeljskog u Sloveniji, specijalizirana za ‘mjehuriće’, radi ovaj pjenušac od chardonnaya i crnog pinota. Butelja u tvrtki Lu-Ma stoji 137,50 kuna.

4. JOSIPOVIĆ JAZZ Brut

Lijep voćni miris, svjež okus i čvrsto tijelo ima pjenušac Jazz Gorana Josipovića iz Požege. Od graševine je, začinjen s malo rizlinga, i pristaje jelima od bijelog mesa. U vinoteci Vinita stoji 84,50 kuna.

5. ŠEMBER PAVEL Brut 2013.

Prvi pjenušac s označenom berbom izvrsne plešivičke obiteljske vinarije Šember. Od chardonnaya je (90 posto) i žutog plaveca, a u Vrutku butelja stoji 149,98 kuna. Na tržište stiže i berba 2017.

6. TOMAC AMFORA Brut nature 2010.

Vjerojatno prvi pjenušac od vina iz amfore. Od chardonnaya je (50 posto) i starih plešivičkih sorata. Britanski Decanter uvrstio ga je među 75 najuzbudljivijih vina svijeta 2016. U Vrutku je 274,98 kuna.

