Za uživanje u seksu fokusirajte se na osjećaj, a ne na orgazam

<p>Neusklađenost želja, odnosno kada jedan partner želi više seksa od drugog čest je problem u dugotrajnim vezama. Ljudi u ovoj situaciji često dobivaju savjete o 'začinjavanju stvari' kako bi povećali želju. No često stvari poput seksualnih igračaka, svijeća te čipkastog donjeg rublja samo nakratko rješavaju problem.</p><p>Ako ste netko tko ima slabiju želju od vašeg partnera i želite imati redovitiji seks, onda morate potpuno drugačije pristupiti seksu.</p><p>Mnogi parovi puno očekuju od seksa, a to ne dopušta želji da procvjeta. Primjerice, zamislite dođete u restoran i naručite uvijek istu stvar umjesto da se zapitate 'oh što mi se danas jede?', 'danas sam raspoložen da isprobam ovo' i slično. Radi se o tome da osluškujete sami sebe, svoju energiju, svoje raspoloženje, što želite, a što ne.</p><p>To je ključno, slušanje onoga što vaše tijelo želi. Kad se od vas ne očekuje da se ponašate na određeni način, odjednom otvorite svoja osjetila kako biste uistinu obratili pažnju na to što vam tijelo govori. To je osobito važno za ljude koji nemaju tendenciju da se odmah opuste u seksu.</p><p>Partner koji ima veću želju lakše će pristupiti seksualnim podražajima od onog tko nema želje. Partner s većom željom je spreman za polazak, dok partner s nižom željom traži ključeve od auta. </p><p>Radite na osjećajima. Primjerice ako ležite na krevetu ili na kauču, krenite se dodirivati, uključite osjetila, osjetite podražaje. Ako uistinu ni s jedne strane nema pritiska i ako obraćate pažnju jedno na drugo, osjećat ćete se dobro. No ako to radite čisto da napravite onda vaš seks neće biti nimalo dobar. </p><h2>Dajte prednost seksualnoj energiji</h2><p>Česti problem kod seksa je što se dosta parova fokusira na orgazam i ako netko od njih dvoje ne doživi orgazam procjenjuju seks kao loš. No mnogi stručnjaci savjetuju da se tijekom seksa ne fokusirate na spolni odnos niti na orgazam. Umjesto toga, zajedno sa svojim partnerom iskoristite taj opojni seksualni prostor. Kada se prepustite seksualnoj energiji uživat ćete. Postoji nešto vrlo jedinstveno u dijeljenju fizičkog užitka i dodira s drugom osobom, osjećajima koje obično nismo u mogućnosti dobiti u bilo kojem drugom kontekstu.</p><p>Ako ste netko kome treba duže da se uključi ili tko nema puno spontane želje za seksom, ne trebate pokušavati promijeniti te stvari na sebi. Teško se prisiliti da češće budete raspoloženi za seks. Umjesto toga, ako želite više seksa u svom životu, pojednostavite ga. Usredotočite se na to da više vremena provodite u tom seksualnom prostoru s partnerom gdje možete jednostavno uživati ​​u dodiru, užitku i intimnosti, a onda vam se možda i želja za seksom poveća, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-make-yourself-be-in-the-mood-for-sex-more-often" target="_blank">Mind Body Green.</a></p>