Tetoviranje je za neke velika obveza. Neki razmišljaju o tetovaži godinama, razmatraju dizajn, veličinu, značenje i slično. No nakon što odaberete tetovažu, ne postoji garancija da će svaki tattoo majstor to rado učiniti. Da, to je vaše tijelo, ali neki umjetnici jednostavno neke stvari ne žele tetovirati.

Na Redditu se otvorilo pitanje za tattoo majstore koje je glasilo: 'Oni koji rade u tattoo salonima, koje ste tetovaže odbili raditi na klijentu?' Ovo pitanje preplavilo se odgovorima, kojih je bilo više od 6000.

Mnogi su rekli da su u prošlosti odbijali 'glupe' dizajne, a jedan je objasnio: 'Stvarno mi ne treba tip koji će za takve stvari reći ljudima da je to moje djelo'.

Ono oko čega su se mnogi složili kada je riječ o odbijanju tetoviranja je zasigurno ime partnera. Tetoviranje imena vašeg partnera možda bi za vas značio iskaz ljubavi i vjernosti, ali tattoo majstori su se složili da to neće raditi.

Jedan je napisao: 'Imena cure ili dečka. Čak su i imena supruge ili supruga loša ideja, jer nije neobično da veza nakon tetoviranja ode u ponor.'

Drugi je rekao: 'Imena parova nikad ne radite. To je na popisu 'nikad ne radi'.'

Recepcionar koji radi u salonu za tetoviranje rekao je da umjetnici nekad jednostavno nemaju srca izravno reći ne, ali zato uvijek smisle drugi način poput visoke cijene koja ljude većinom odbija.

- Kad je naš prijatelj želio ime djevojke i nije htio prihvatiti ne kao odgovor, tetovažu smo napravili u crvenoj i narančastoj, tako da je vjerojatnije da će izblijedjeti zbog takvih boja, a i kasnije je to lakše prekriti - govori recepcionar.

Jedan je napisao na Redditu: 'Postavio sam ovo pitanje umjetniku koji me je tetovirao. Rekao je da odbijaju raditi zvijezde. Očito su zvijezde za ljude koji žele tetovažu, ali ne znaju što žele tetovirati.'

No, čak i ako vas u jednom studiju odbiju, uvijek ćete moći pronaći nekoga tko je spreman to učiniti, kao što je jedan tattoo majstor rekao: 'Kao profesionalni tattoo majstor s 12 godina iskustva, još nisam odbio tetovažu', piše Mirror.