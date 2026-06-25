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SPAS OD VRUĆINA

Za vikend besplatno kupanje na svim bazenima u Zagrebu! Otvoreni i bazeni na Šalati

Piše Bruno Serdar,
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Za vikend besplatno kupanje na svim bazenima u Zagrebu! Otvoreni i bazeni na Šalati
Foto: Ilustracija/canva

Kako bi građanima omogućio dodatno osvježenje tijekom vrućina, Grad Zagreb je s Ustanovom Upravljanje sportskim objektima osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene tijekom nadolazećeg vikenda

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Dok Zagreb prolazi kroz prvi ovogodišnji toplinski val, završeni su opsežni radovi na obnovi sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima SRC Šalata te bazeni svoja vrata otvaraju danas, 25. lipnja.

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- Ponovno otvaramo jedno od omiljenih gradskih kupališta, upravo u vrijeme kada građani traže osvježenje od ljetnih vrućina. Šalata je desetljećima nezaobilazno mjesto ljetnog okupljanja Zagrepčana, a novim bazenskim sustavom osigurali smo još kvalitetnije i sigurnije uvjete za sve korisnike. Građani do Šalate ovih dana mogu doći i preko nedavno obnovljenih Schlosserovih stuba - rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

- S obzirom na najavljene visoke temperature i toplinski val, želimo građanima omogućiti dodatne mogućnosti za osvježenje. Zato smo u suradnji s USO-om odlučili da tijekom nadolazećeg vikenda, od petka do nedjelje, ulaz na bazene kojima upravlja Ustanova bude besplatan, za sve posjetitelje - dodao je gradonačelnik.

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Radovi na bazenima na Šalati obuhvatili su sanaciju i zamjenu kompletnog sustava filtracije, odnosno bazenske tehnike zadužene za održavanje higijenske ispravnosti i čistoće vode. Riječ je o kompleksnom zahvatu vrijednosti gotovo 750 tisuća eura s PDV-om. Nakon završetka radova, NZJZ Dr. Andrija Štampar proveo je potrebna testiranja i ispitivanja parametara kvalitete vode kojima je potvrđeno da su ispunjeni svi uvjeti za sigurno korištenje bazena.

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Uz Šalatu, građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni. Vanjski bazen Sportskog parka Mladost otvoren je za građanstvo od 1. lipnja, a građanima su dostupni i unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec. Radno vrijeme svih bazena možete pronaći na službenim stranicama ustanove Upravljanje sportskim objektima.

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