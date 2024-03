Rodila dijete bez udova, evo kako mališan danas izgleda: 'On je sasvim normalno dijete'

Liječnici su roditeljima rekli da im dijete pati od tetra-amelijskog sindroma - vrlo rijetkog stanja koje je, prema američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, pogodilo svega nekoliko obitelji diljem svijeta. Ovaj sindrom nastaje zbog genetske mutacije u dijelu DNK koji ima ključnu ulogu u razvoju. Većina beba s tom dijagnozom umre prije rođenja ili ubrzo nakon.

Jasmine Self (29) iz SAD-a bila je u petom mjesecu trudnoće kada su joj liječnici rekli da sa bebom nešto nije u redu. Ultrazvuk je pokazao da se djetetu ne razvijaju ruke i noge. Iako su joj neki savjetovali da trudnoću prekine, a priznaje da je bila u iskušenju, ona i njezin partner odlučili su zadržati dijete.

Mališan se rodio bez ruku i nogu 21. rujna 2018. godine u 29. tjednu trudnoće s teškim malformacijama lica, srca, skeleta i genitalija. Težio je nešto malo više od kilograma. Život mu je počeo na intenzivnoj njezi gdje su mu odmah dali transfuziju krvi. Tamo je proveo dva mjeseca.

Dječak danas dobro napreduje, a Jasmine je presretna što ga ima.

Jasmine se prisjetila tog dana kada je bila na ultrazvuku i saznala da nosi bebu bez udova.

- Tehničar koji je radio ultrazvuk mi je rekao da se hitno javim svojem liječniku. Sjedila sam u čekaonici kada je liječnik došao do mene. Duboko je uzdahnuo, a mene je preplavila neka tjeskoba. Rekao mi je da nosim dijete koje neće imati ni ruke niti noge. Samo sam zurila u njega pa me pitao jesam li shvatila. Tada sam počela plakati - rekla je.

- Pitala sam je li to možda moja krivnja, to što ranije nisam došla na pregled. Jesam li učinila nešto loše. Rekao mi je da to nema nikakve veze - dodala je.

Potom je otišla na razgovor sa stručnjacima koji su joj objasnili o kakvom stanju se radi i kakve su prognoze. Upozorili su je da bi dijete moglo imati i druge malformacije te kako postoji mogućnost da se rodi mrtvo. Tada se suočila s teškom odlukom želi li nastaviti trudnoću.

- Moj partner i ja smo razgovarali o prekidu trudnoće i već smo rezervirali termin u Washingtonu, ali nismo mogli to napraviti. Odlučili smo nastaviti sa trudnoćom - ispričala je i dodala kako je trudnoća prolazila u redu sve do 29. tjedna kada se posteljica odvojila od zida maternice i hitno su je porodili carskim rezom.

Sina je prvi put dodirnula tri dana kasnije.

- Stavila sam ruke u inkubator i držala ga. Bio je to tako sretan trenutak - rekla je i priznala da ju brine njegova budućnost.

- On je normalno dijete, osim što nema ruke i noge. Ima jaku osobnost i slatke izraze lica. Odrasli me nikada ne ispituju što mu je, ali djeca uvijek kažu što misle, i to cijenim. Pitaju me gdje su mu ruke i noge, a ja im pokušavam objasniti - ispričala je.

I poznati motivacijski govornik Nick Vujičić rođen je sa Tetra-amelia sindromom 1982. godine u Australiji. Iako nema ruke i noge (umjesto jedne noge ima malo stopalo), njegova pozitivna energija inspiracija je mnogima.

Priznao je da je u mladosti bio vrlo depresivan zbog svojeg stanja, no onda je promijenio način razmišljanja i pronašao smisao svojeg života. Danas je sretno oženjen, ima djecu, putuje svijetom i drži motivacijska predavanja.