Top 7 najčešćih mitova i istina o zdravlju i ljepoti vaše kože

Dermatologica i profesorica s University of Dundee Sara Brown, koža je naš najveći organ koji često zanemarujemo kad je sve u redu. Često, kaže, čuje potpuno pogrešne činjenice o koži koje ljudi uporno ponavljaju. Evo koji su najčešći mitovi o tom organu, i činjenice na koje se stvarno možemo osloniti:

Koža se stalno obnavlja - istina

Stanice zvane keratinociti koje se nalaze u gornjem dijelu kože, epidermisu, stalno se dijele i tako nastaje nova skupina stanica koje se probijaju do površine kože. Koža je puna stanica koje se dijele i tako ju obnavljaju.

Foto: Dreamstime

Dvije litre vode dnevno za zdravu kožu - mit

Količina vode koju popijete ne utječe direktno na vašu kožu. Voda do kože dolazi kroz krv koja putuje kroz dermu, tanki sloj kože. A kad smo u suhom okruženju, voda se gubi iz epiderme bez obzira na to koliko vode popijemo.

Voda je potrebna da zadrži elastičnost kože, pa koža postaje suha i ispucala kad smo dehidrirani. Kod zdrave osobe unutarnji organi poput bubrega, srca i krvožilnog sustava kontroliraju količinu vode koja dođe do kože. No, ne postoji točna količina koju možete popiti, to ovisi o tome koliko vode vam tijelo koristi i koliko gubi.

Stres može naškoditi koži - istina

Foto: Fotolia

Danas stres krivimo za mnogo toga, no postoje neka stanja za koja su studije pokazale da se pogoršavaju zbog loših životnih uvjeta, vjerojatno jer tijelo pod stresom dodatno luči i hormon kortizol, steroid koji proizvode žlijezde.

Tako može doći do imunološke reakcije kad naš imunitet napadaju folikule dlake i uzrokuju njeno opadanje. Može doći i do psorijaze, zbog koje se koža stanjuje i upali, i ekcema, crvene upaljene kože koja svrbi, pa čak i do astme i drugih alergija. Sve su to stanja koja najviše buknu kad smo pod stresom.

Čokolada uzrokuje akne - mit

Foto: Dreamstime

Akne vulgaris, česta boljka tinejdžera koje mogu trajati sve do 40.ih godina života, nastaju kao rezultat interakcije hormona koji pogađaju žlijezde u koži, a ona odgovara tako da začepljuje pore, pa se na njoj nastanjuju mikrobi. Dijeta s mnogo masti kakve su u čokoladi je nezdrava iz više razloga, ali ne uzrokuje akne.

Sapuni uzrokuju ekcem - mit

Ekcem je stanje zbog kojeg koža postaje crvena, suha i svrbi. Uzrokuje ga kombinacija genetskih faktora i utjecaja iz okoline. Razni sapuni i gelovi za tijelo mogu iritirati kožu, jer uklanjaju masnoću s nje pa ju dodatno suši, ali sami po sebi ne uzrokuju ekcem.

Treba paziti da ono što upotrebljavamo za pranje tijela, nakon tuširanja dobro i isperemo.

Foto: Dreamstime

Bijele pruge na noktima pokazuju nedostatak kalcija - mit

Nokti nastaju u koži koja se nalazi na vrhu prsta, a kad je ta koža istraumatizirana, udarana ili grizena, ona ne raste kako treba. Čak ispod nje može ući malo zraka, što se vidi kao bijele pruge na noktima. Kalcij je bitan za njihovo zdravlje, kao i za kosti i zube, ali bijele pruge na noktima ne pokazuju njegov nedostatak.

Sunce je dobro za vas - istina i mit

Mnogi su na sebi iskusili pozitivan utjecaj sunčevih zraka, ali one imaju i svoje negativne posljedice. U sunčevoj je svjetlosti spoj različitih valnih duljina od kojih su neke nevidljive ljudskom oku, kao što su ultraljubičaste zrake ili UV. A svijetla raznih valjnih duljina različito utječu na kožu.

Foto: Dreamstime

Uz pomoć UVB svjetlosti koža proizvodi D vitamin, koji je nužan za organizam, pogotovo za kosti. Bez sunca bi se njegova proizvodnja bazirala na hrani kojom ga unosimo.

Čak i dermatolozi koriste razne frekvencije UVA i UVB svjetlosti i njima, u kontroliranim uvjetima i nadziranim dozama, liječe mnoga stanja kože. Ali kad je ona izložena prevelikoj količini UV zraka, oštećuje se DNA u njenim stanicama koje onda nekontrolirano rastu što dovodi do karcinoma kože. Sunčanje je dobro ali, umjereno, osim ako bolujete od stanja zbog kojeg je preporučljivo duže izlaganje suncu. I naravno, pazite da ne izgorite, prenosi Daily Mail.