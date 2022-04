Za vrt i kućne biljke: Prirodna gnojiva od ostataka iz kuhinje i pripravci protiv nametnika

Kora od banane je odlično gnojivo za biljke jer je bogata važnim vitaminima i mineralima, poput kalcija i magnezija koje biljke posebno vole. Možete je koristiti na više načina. Tekuće gnojivo napravite tako da kore od banana dobro operete izvana pa malo prosušite na suncu. Potom ih stavite u vodu i ostavite nekoliko dana. Na kraju kore izvadite, a tekućinom zalijevajte sobno bilje, povrće, voćke...

Kora od banane dobra je i sitno nasjeckana. Umiješajte je u zemlju oko biljke koju želite prihraniti. Ova metoda je posebno korisna kod sadnica.

Odlično prirodno gnojivo je i talog od kave - za biljke koje vole kiselkasto okruženje, poput ruža, kamelija, borovnica... Pomiješajte ga sa zemljom oko biljke. Osim kao gnojivo, talog od kave mirisom odbija puževe iz vrta.

Čaj od preslice je nešto snažnije sredstvo za zaštitu koje povećava otpornost biljke na bolesti, gljivice i trulež, učvršćuje tkivo biljke i tako otežava urastanje gljivica. Priprema je jednostavna. Za veće vrtove uzmite 150 grama suhe preslice i prelijte s deset litara vode i ostavite 24 sata. Potom kuhajte na laganoj vatri pola sata i ohladite. Ovaj pripravak prije upotrebe razrijedite s vodom u omjeru 1:5 pa njime prskajte i zalijevajte biljke u vrtu. Postupak se ponavlja po potrebi.

Postoji još jedan recept pogodniji za manje vrtove i kućno bilje. Dvije žlice suhe preslice prelijte s litrom hladne vode, kuhajte sat vremena na laganoj vatri, procijedite i razrijedite s jednakom količinom vode.

Kora od luka štiti od gljivica

Pripravkom od kore luka prskaju se biljke koje su sklone napadu plamenjače i drugih gljivičnih bolesti. Pripremite oko 250 grama ljusaka pa ih prelijte sa pet litara vode. Neka stoji deset dana, a kada se tekućina počne pjeniti razrijedite je vodom u omjeru 1:10 i što češće prskajte povrće i druge biljke.

Pomaže i voda od kuhanja krumpira i jaja

Ne bacajte vodu u kojoj se kuhao krumpir jer je bogata magnezijem i fosforom, a to su minerali koje biljke vole. Nakon kuhanja krumpira, vodu odvojite, ohladite i njome zalijte biljke po kući. Isto napravite i s vodom u kojoj su se kuhala jaja. I ona obiluje hranjivim tvarima koje biljke vole.

Ljuske od jaja su super za prihranu

Ljuska jajeta sadrži čak 90 posto kalcija i šteta ju je baciti ako kod kuće uzgajate biljke koje će ga jedva dočekati. Ljuske operite, osušite i izmrvite pa pomiješajte u zemlju oko biljaka koje želite prihraniti. Osim kao hrana, ljuske od jaja dobre su u borbi protiv puževa golaća i gusjenica. U tom slučaju oko svake biljke posipajte izmrvljene ljuske i to tako da stvorite krug.

Postoji još jedan način kako vam ljuske od jaja mogu pomoći. Uzmite polovice ljuski nakon razbijanja jaja pa u to stavite zemlju i ubacite sjemenku. Sve poslažite na kartonsku kutiju ili kutiju od jaja i pričekajte da se pojavi klica. Potom svaku zajedno s ljuskom stavite u zemlju, na mjesto gdje će rasti. Ljuska će polako otpuštati hranjive sastojke koje će mladoj biljci jako dobro doći.

Pripravak od kave i ljuski od jaja

Ova kombinacija osigurava savršeno gnojivo za prihranu sobnih biljaka. Ljuske od jajeta namočite u vodi i ostavite 24 sata. Potom u to umiješajte talog od kave i zalijte biljke.

Pepeo štiti od puževa

Posipajte pepeo oko biljaka u vrtu želite li ih zaštititi od puževa.

Češnjakom protiv nametnika

U zemlju utisnite češanj češnjaka, jer će njegov miris zaštititi biljke od biljnih ušiju i paukova.

Mješavina mlijeka i vode hrani i štiti

Mlijeko štiti biljke od raznih nametnika i bolesti, a uz to ih i hrani jer obiluje mineralima koje biljke vole. Pripravak od mlijeka uglavnom se upotrebljava kao prirodna zaštita od plamenjače, gljivične bolesti koja zahvaća rajčice, krastavce, patlidžane, tikvice, krumpir,.. ali i kao preventiva kod drugih gljivičnih oboljenja.

Jednostavno ga je napraviti. Pomiješajte mlijeko i vodu u omjeru 1:10, znači na 100 ml mlijeka dodajete litru vode. Možete dodati malo soda bikarbone, jednu žličicu. Na kraju tekućinu ulijte u bocu s raspršivačem i posprejajte po biljkama.

Tekuće gnojivo od koprive

Bogato je dušikom i povećava otpornost biljaka prema različitim gljivičnim oboljenjima. Koprivu se usitni, staviti u drvenu ili plastičnu bačvu i prelije vodom, idealno bi bilo kišnicom. Otvorena bačva ostavi se na suncu. S vremenom će se na površini pojaviti pjena zbog vrenja, a nakon prestanka vrenja osjetit ćete vrlo jak miris. Postupak traje 2 do 3 tjedna.

Tekuće gnojivo se prije upotrebe razrijedi u omjeru 1:10 i njime možete zalijevati sve što imate u vrtu. Vole ga rajčice, kupus, celer, cvjetača, korabica, krastavci, poriluk... Ovo gnojivo nije prikladno za zalijevanje graška, mahuna i luka.

Kopriva pomaže i protiv lisnih ušiju

Usitnite pola kilograma svježih kopriva, prelijte sa pet litara vode i ostavite neka stoji 24 sata. Procijedite i tom tekućinom poprskajte biljke. Ukoliko nemate svježih kopriva poslužit će i 100 grama suhih.

Vrećice od čaja za jače biljke

Čaj dodaje hranjive tvari u tlo pa je bolje istrošene vrećice sa čajem rastvoriti i taj čaj staviti u zemlju u kojoj uzgajate povrće ili cvijeće, to je puno bolje nego baciti ga u smeće. Tako jednim potezom pomažete svojem bilju da bude ljepše i jače te štitite naš planet recikliranjem.

Naime, listovi čaja sadrže taninsku kiselinu i hranjive tvari koje su prirodno gnojivo za vaš vrt. Kada završe u zemlji, čaj se počinje raspadati, ispuštati u tlo hranjive tvari i tako kreirati zdravije okruženje za uzgoj. Neke vrećice za čaj su, kažu, napravljene od manila konoplje koja se dobiva od vlakana iz lišća abake, biljke iz porodice banana. Takve vrećice se mogu staviti u zemlju zajedno sa čajem jer se i one brzo raspadnu.

Također, iskorištene vrećice čaja, posebno crnog, mogu pomoći u zaštiti bilja od nametnika, kao što to radi i talog od kave. Njihov miris smeta kukcima koji vole grickati vaše cvijeće i povrće.

Vrećica sa čajem može vam poslužiti i za sadnju sjemenja. Nježno stavite sjemenku u vrećicu, održavajte je vlažnom, a kad proklije, samo je premjestite zajedno sa čajem u zemlju.

Nekima stare vrećice sa čajem služe i za ubrzavanje raspadanja u kanti za kompostiranje ili za održavanje vlage u teglama za cvijeće - sve što trebate napraviti je pod korijen biljke staviti vrećicu sa čajem kako biste mu osigurali više vlage.

Osim toga, postoji teorija da miris čaja (crnog) i kave odbija mačke pa neće mokriti šo vašem povrtnjaku ili cvijeću, prenosi portal Gardening Tips.

Kamilica potiče rast i štiti od bolesti

Radi se o tekućini koja potiče klijanje, sprečava razvoj bakterija i gljivica, jača otpornost biljke i ubrzava njezin rast. Prelijte veliku žlicu cvjetova kamilice sa litrom vruće vode, pokrijte i ostavite dva sata. Potom procijedite i poprskajte biljke, a možete ih i zaliti tom tekućinom.

Gorka sol je dobra za sve

Epsom sol (gorka sol) vrtlarima je itekako poznata kao važan nutrijent za rast i razvoj biljaka, cvijeća, povrća, za vraćanje usahnulog bilja u život, tjeranje štetočina, poput puževa i voluharica.

Naime, ta vrsta soli bogata je magnezijevim sulfatom, a on je pak zaslužan za povećanu proizvodnju klorofila - zahvaljujući njemu biljke imaju intenzivniju zelenu boju. Gorka sol pomaže i u klijanju sjemena, čini biljke gustima, zaslužna je za veću proizvodnju cvijeća i veće cvjetove.

Iako se i magnezij i sumpor prirodno pojavljuju u tlu, oni mogu biti iscrpljeni iz tla zbog različitih razloga, na primjer, radi prekomjerne sadnje i sjetve čime se tlo iscrpljuje. Za razliku od većine komercijalnih gnojiva, koja se tijekom vremena nakupljaju u tlu, gorka sol nije postojana, pa ne možete pretjerati s njezinom upotrebom.

Ruže posebno vole gorku sol, od nje su jače i imaju više cvjetova, a čak su sami cvjetovi veći nego kod ruža kojima se sol ne dodaje.

Nekoliko njegovih savjeta za korištenje gorke soli u vrtu:

Ne bacajte ove stvari u smeće, mogu vrlo biti korisne u vrtu

Papirnate vrećice

One su fantastične za zaštitu vanjskog bilja od mraza. Kada je stavite na biljku, ona se ponaša kao svojevrstan izolator, odnosno zadržava topliji zrak oko biljke.

Tijekom sunčanog vremena ili vlažnog, vrećice uklonite s biljaka. Koristite ih samo ako sumnjate da bi moglo biti mraza. Osim toga, papirnate vrećice mogu se iskoristiti i za zaštitu plodova od štetočina - stavite na voćku i pričvrstite gumicom ili spajalicom.

Stari kuhinjski pribor

Stare žlice, vilice, noževi i druga kuhinjska pomagala mogu vam biti korisna u održavanju vrta ili biljaka na balkonu - za okopavanje, čupanje korova, sadnju, presađivanje...

Stare novine

Stare novine su vrlo korisne. Poslažite ih oko biljaka u vrtu i spriječite rast korova. Nakon što oko biljke stavite novinske listove, učvrstite ih tako da na njih pobacate malo komposta, slame, kore od drveta, kamenčića...

Ostaci sapuna

Miris sapuna može odvratiti jelene i druge životinje od uništavanja vašeg vrta i voćnjaka. Komad sapuna stavite u staru najlonku ili mrežicu od krumpira i objesite u blizini mjesta koje želite zaštititi.

Stare najlonke i druga odjeća

Stare čarape su mekane i fine teksture što je odlično za podvezivanje biljaka jer ih neće oštetiti čak ni tijekom rasta. Slične vezice možete napraviti i od stare odjeće - narežite je na trakice

Limenke

Limenke će vaše biljke zaštititi od gusjenica, jer je to fizička barijera koju ne mogu samo tako prijeći. Evo kako to napraviti - uklonite gornji i donji dio limenke, utisnite je u tlo pa u to posadite što želite, sjemenku ili sadnicu.

Jednokratne aluminijske posude

One su odlične u vrtu jer, ako ih objesite, stvaraju određeni zvuk na vjetru koji odbija ptice i druge životinje. Osim toga, na suncu reflektira svjetlost, a i to će podalje držati životinje koje ne želite u voćnjaku, vrtu ili vinogradu.

Savjet je upotrijebiti nekoliko ovakvih posuda na jednoj lokaciji, i to tako da se objese na različite visine. Osim toga, ove posude korisne su i ako ih napunite pivom i postavite blizu biljaka koje napadaju puževi.

